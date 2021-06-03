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台大醫院多名陪病者確診 工會籲院方加強溝通

中央社 / 台北3日電
圖為台大醫院示意圖。記者林俊良攝影／報系資料照
圖為台大醫院示意圖。記者林俊良攝影／報系資料照

台大醫院工會今天指出，近日院內頻頻傳有員工染疫，院方卻閉口不談，令員工擔憂。台大院方坦言，5月間曾有人員及多名陪病者確診，均依規定處理，但礙於法規無法由院方公布。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，許多醫院相繼傳出人員染疫消息。

台大醫院工會今天上午發布新聞稿指出，近日工會陸續接獲員工、工會會員反應稱院內有員工染疫，但院方僅表示已照適當程序進行員工安置、匡列與隔離，並進行環境清消，因此暫不公告，以免造成員工無謂恐慌。

然而，台大醫院工會近日仍不斷接獲院內有醫護人員確診消息，卻從未看過一紙公告，也不知道哪些屬於高風險的單位、應避免前往，讓員工對於自己是否受到保護感到憂心，呼籲院方公告院內確診者狀況以及後續處理措施。

台大醫院稍晚也發布聲明指出，該院5月間針對全院進行普篩、確認陰性後，有人員因身體不適確診，進一步調查發現，該單位有多名陪病者確診，目前相關病人都已轉移至其他單位，事件相關人員都有被通知、匡列並通報中央，近日已未再新增確診個案。

院方指出，目前社區疫情延燒，病毒可能隨病人或陪病家屬進入院區，因此院方已對住院病人及陪病家屬進行全面篩檢，並實施隔離防護措施、環境清潔、手部衛生等，確保病人及員工安全。

院方也強調，縱使一再宣導要求固定陪病人員，仍無法限制陪病家屬出入社區或不進行可能受到感染的行為，再將病毒帶到病房裡，造成互相感染，坦言這是醫療機構端的困擾及挑戰。

院方表示，適逢疫情，院內每一單位都是高風險單位，人員進出及接觸都應謹慎、減少非必要接觸；至於依照法規無法對外公開的資訊，未來也會每週和工會進行溝通，其餘資訊統一由中央疫情指揮中心判定及發布。

新冠肺炎 COVID-19

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