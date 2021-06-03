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新北疫情「衛生局難掌控」 專家：應成立專家顧問

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
台大公衛學院兼任教授金傳春。記者楊雅棠／攝影
台大公衛學院兼任教授金傳春。記者楊雅棠／攝影

新北市成新冠肺炎重災區，昨天更是一口氣增加310例，成全台本土最多。台大公衛學院兼任教授金傳春今天建議，新北市應成立自己專家顧問，現況不是單單衛生局可掌控，現行指揮中心每天都專注在過去、現在，但防疫要花80%的時間去放眼未來。　

因應疫情嚴峻，新北市昨在板橋、中和、三重、新莊、新店、永和、土城等7區高風險里中，再找出28里為「重熱里」。金傳春今天出席國家政策研究基金會，針對新北疫情防堵提供建議。

金傳春指出，新北市疫情還是升溫上去，呈現上一波流行，重要的隱性傳播者，並沒有被抓出來，如今防疫策略上，需降低傳播感染機會、人群接觸，縮小傳播範圍。

她建議，新北市應成立自己的專家顧問，走在病毒前面，且動作要更快，因為新北人的行動力範圍，遠比上次部桃醫院感染還大，需要防控衛生教育人才，幫助分析數據，進而變成防疫政策，至於偵測部分，要去強化主動偵測數據。

金傳春表示，現以檢測結果去研擬決策比較慢，可以應用大數據，將民眾劃分為五個年齡層進一步掌握高風險區，因為疫情現況不是單單衛生局可以掌握的，包含疫情熱區的時空分布轉換，哪些是高風險區、高風險群等問題，指揮中心記者會上都沒講這些指標。

金傳春說，新北市幅員廣闊，轄區內的區長一定要動員里長防堵熱區，一味等病例、足跡防疫會來不及，並強調，中央現在每天都專注過去、現在，防疫要花80%時間去放眼未來。　

新冠肺炎 COVID-19

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