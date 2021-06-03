泡茶群聚染疫鏈確診未擴大 嘉義縣暫時度過危機
嘉義縣目前新冠肺炎疫情本土確診個案12人，其中疫情熱區大林鎮大美里泡茶群聚鏈多達11人染疫，經衛生局擴大疫調、篩檢，匡列居家隔離採檢 ，未再出現新增案例，縣長翁章梁上午臉書貼出「今日下午3點沒有要開記者會，大林加油! 嘉義加油! 」網友紛紛按讚說，「嘉義縣再嘉玲」。
翁章梁固定每周一、三、五中午舉行線上防疫快報，若當天有確診案例，中央疫情指揮中心下午2點記者會公布，翁章梁就會在3點加開線上記者會公布案例及相關足跡。
上午翁章梁臉書公布，「下午3點沒有要開記者會，大林加油! 嘉義加油!，戴口罩，勤洗手，沒事不出門，不群聚，注意身體狀況，有需要詢請打1922」。衛生局長趙紋華說，大林泡茶群聚鏈完成疫調，無新增案例。
翁章梁表示，大林大美里群聚共11人染疫，5月30日至1日共篩檢22人，除先前4人陽性住院治療外，其餘皆為陰性；持續擴大篩檢四大類人，分別為：一、確診者鄰居；二、社區的群聚點；三、訪查泡茶鏈可能接觸者；四、自認自己與泡茶鏈有關者。大林鎮各里全面完成清毒。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】高市長照機構8家工作人員快篩陽性 北市忠孝醫院爆醫師確診
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言