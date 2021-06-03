快訊

貨櫃輪撞向高雄港貨櫃碼頭 2塔式起重機倒塌2人受困

紓困4.0預算2600億拍板！185萬人最高可領3萬 最快明入帳

泡茶群聚染疫鏈確診未擴大 嘉義縣暫時度過危機

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁上午臉書貼出「今日下午3點沒有要開記者會，大林加油! 嘉義加油! 」網友紛紛按讚說，「嘉義縣再嘉玲」。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁上午臉書貼出「今日下午3點沒有要開記者會，大林加油! 嘉義加油! 」網友紛紛按讚說，「嘉義縣再嘉玲」。記者魯永明／翻攝

嘉義縣目前新冠肺炎疫情本土確診個案12人，其中疫情熱區大林鎮大美里泡茶群聚鏈多達11人染疫，經衛生局擴大疫調、篩檢，匡列居家隔離採檢 ，未再出現新增案例，縣長翁章梁上午臉書貼出「今日下午3點沒有要開記者會，大林加油! 嘉義加油! 」網友紛紛按讚說，「嘉義縣再嘉玲」。

翁章梁固定每周一、三、五中午舉行線上防疫快報，若當天有確診案例，中央疫情指揮中心下午2點記者會公布，翁章梁就會在3點加開線上記者會公布案例及相關足跡。

上午翁章梁臉書公布，「下午3點沒有要開記者會，大林加油! 嘉義加油!，戴口罩，勤洗手，沒事不出門，不群聚，注意身體狀況，有需要詢請打1922」。衛生局長趙紋華說，大林泡茶群聚鏈完成疫調，無新增案例。

翁章梁表示，大林大美里群聚共11人染疫，5月30日至1日共篩檢22人，除先前4人陽性住院治療外，其餘皆為陰性；持續擴大篩檢四大類人，分別為：一、確診者鄰居；二、社區的群聚點；三、訪查泡茶鏈可能接觸者；四、自認自己與泡茶鏈有關者。大林鎮各里全面完成清毒。

嘉義縣警消人員接種新冠肺炎AZ疫苗。圖／嘉縣府提供
嘉義縣警消人員接種新冠肺炎AZ疫苗。圖／嘉縣府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

方便民眾在家防疫 嘉義蔬果箱熱銷3千箱

大林泡茶群聚感染雖未增加 嘉縣續篩檢相關者

發給防疫最前線警消衛環人員慰問金 翁章梁：防疫照護

泡茶群聚鏈染疫擴大 嘉義縣新增4確診累計12人

相關新聞

長照、醫院、產業、學校 多地快速爆發群聚染疫

台北市信義區長照機構傳出新冠肺炎群聚感染後，新北土城、基隆也傳出長照機構分別有卅三人及五人染疫，土城案例中九十九歲長者過...

新北中和印刷廠57名移工8人確診 還有8移工未快篩

新北中和彩之坊公司、先施印通為同一名老闆並雇用57名移工，昨卻傳出8名越南籍外籍移工，其餘移工緊急做快篩卻有8名未做。新...

高市針對長照機構全面快篩 某大樓竟有8家工作人員出現陽性反應

高雄市政府5月30日宣布針對長照機構所有照護及行政人員進行全面快篩，卻傳出市區某大樓內9家長照機構，約8家長照中心工作人...

扯！立榮飛廈門竟有旅客持陽性證明搭機 同機共2人確診

我國疫情持續升溫，未料卻傳出機場淪為破口。根據本報掌握，5月31日立榮飛往廈門航班，機上載到兩名確診者，其中一名女性旅客...

基隆清潔隊員確診 工作少與民眾互動 匡列8人追感染源

基隆市環保局1名男性清潔隊員新冠肺炎確診，衛生局長吳澤誠今天說，這名隊員平日負責環境清潔工作，並不會與很多民眾密切接觸，...

台大醫院多名陪病者確診 工會籲院方加強溝通

台大醫院工會今天指出，近日院內頻頻傳有員工染疫，院方卻閉口不談，令員工擔憂。台大院方坦言，5月間曾有人員及多名陪病者確診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。