泡茶群聚染疫鏈確診未擴大 嘉義縣暫時度過危機

嘉義縣目前新冠肺炎疫情本土確診個案12人，其中疫情熱區大林鎮大美里泡茶群聚鏈多達11人染疫，經衛生局擴大疫調、篩檢，匡列居家隔離採檢 ，未再出現新增案例，縣長翁章梁上午臉書貼出「今日下午3點沒有要開記者會，大林加油! 嘉義加油! 」網友紛紛按讚說，「嘉義縣再嘉玲」。

翁章梁固定每周一、三、五中午舉行線上防疫快報，若當天有確診案例，中央疫情指揮中心下午2點記者會公布，翁章梁就會在3點加開線上記者會公布案例及相關足跡。

上午翁章梁臉書公布，「下午3點沒有要開記者會，大林加油! 嘉義加油!，戴口罩，勤洗手，沒事不出門，不群聚，注意身體狀況，有需要詢請打1922」。衛生局長趙紋華說，大林泡茶群聚鏈完成疫調，無新增案例。

翁章梁表示，大林大美里群聚共11人染疫，5月30日至1日共篩檢22人，除先前4人陽性住院治療外，其餘皆為陰性；持續擴大篩檢四大類人，分別為：一、確診者鄰居；二、社區的群聚點；三、訪查泡茶鏈可能接觸者；四、自認自己與泡茶鏈有關者。大林鎮各里全面完成清毒。 嘉義縣警消人員接種新冠肺炎AZ疫苗。圖／嘉縣府提供

商品推薦