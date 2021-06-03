桃園復興區公所員工確診 管制站加強量額溫、勸退遊客
桃園市復興區公所傳出兩位員工確診，不過兩人居住地不在復興，按過去防疫記錄確診者，都以登記在居住地為原則，復興區確診人數應該還是零。
復興區公所繼續加強防疫工作，區長遊正英表示，6月1日開始在4個主要聯外道路設管制站量體溫，柔性勸導遊客不要進入復興原鄉的工作還是會繼續執行，不會因為公所員工確診和暫停辦公而停止。
大溪警分局今天繼續派警力協助區公所設置的4個管制站交管，防範可能因管制作發生糾紛，並能即時處置。警方表示，確實有遊客上山想到風景區走走逛逛，對公所設置管制站量體溫和勸導的做法一開始有點不理解，但是經過工作人員說明以後，大部分遊客都能感受防疫的重要，儘管勸導沒有強制力，但是大部分的遊客都能體諒，在管制站就折返下。
警方指出，復興區公所為防堵疫情進入原民部落，設置4個管制站，分別在台七線乙三峽、三民五寮界線、台七線三民．新峰交界、羅馬公路關西、長興交界、下巴陵遊客中心。另外，各部落也嚴格管制外地車輛進入，避免造成防疫的缺口。
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