快訊

貨櫃輪撞向高雄港貨櫃碼頭 2塔式起重機倒塌2人受困

紓困4.0預算2600億拍板！185萬人最高可領3萬 最快明入帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／京元電子驚傳13人染疫 里長嗆：我感覺不到苗栗縣府存在

攝影中心 / 記者黃仲裕／苗栗即時報導
京元電子今天上午在廠內舉行千人快篩，不過並沒有讓受測者維持社交距離。記者黃仲裕／攝影
京元電子今天上午在廠內舉行千人快篩，不過並沒有讓受測者維持社交距離。記者黃仲裕／攝影

中央流行疫情指揮中心昨天公布苗栗縣本土確診病例12例，其中11例與日前公布確診的京元電子2名外籍移工案8605、8606有關聯，1例為本國工程師，另外10例為外籍移工。縣府立即請求中央疫情指揮中心協助，成立專案小組，今天早上在京元電子廠內舉行快篩。竹南鎮頂埔里長黃輝松到場關心，他在受訪時表示，京元電子今天才做快篩太慢了，篩檢結果肯定不理想。

黃輝松指出，日前公布兩名確診個案，他聽說24日確診，直至兩天後的26日才知道。他認為應變措施做得太慢，擔心會導致庄內疫情大爆發。正常來說，1例至2例確診就很緊張了，京元電子卻遲至13例確診才舉辦快篩，這樣來得及嗎?

黃輝松說，苗栗縣疫情這麼嚴重，他希望能夠全庄都能接受篩檢，這樣比較放心。而且移工仍然在路上趴趴走，導至民眾恐慌。他認為縣府沒有積極作為，目前只能跟鎮長討論應變方式。

京元電子昨天確診11例，有1例為本國工程師，另外10例為外籍移工，有員工回到廠區時，戴上橡膠手套做好防疫。記者黃仲裕／攝影
京元電子昨天確診11例，有1例為本國工程師，另外10例為外籍移工，有員工回到廠區時，戴上橡膠手套做好防疫。記者黃仲裕／攝影
中央流行疫情指揮中心昨日公佈苗栗縣本土確診病例12例，其中11例與日前公布確診的京元電子2名外籍移工案8605、8606有關聯，1例為本國工程師，另外10例為外籍移工，縣府立即請求中央疫情指揮中心協助，成立專案小組，今天早上在京元電子廠內舉行快篩。記者黃仲裕／攝影
中央流行疫情指揮中心昨日公佈苗栗縣本土確診病例12例，其中11例與日前公布確診的京元電子2名外籍移工案8605、8606有關聯，1例為本國工程師，另外10例為外籍移工，縣府立即請求中央疫情指揮中心協助，成立專案小組，今天早上在京元電子廠內舉行快篩。記者黃仲裕／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

京元電爆疫情 群創供竹南廠外籍員工免費快篩

6月3日疫情懶人卡／高市長照機構8家工作人員快篩陽性 北市忠孝醫院爆醫師確診

文化大學宿舍群聚篩檢出爐 14人呈快篩陽性

文大314名住宿生快篩完畢 14人陽性送集檢所

相關新聞

長照、醫院、產業、學校 多地快速爆發群聚染疫

台北市信義區長照機構傳出新冠肺炎群聚感染後，新北土城、基隆也傳出長照機構分別有卅三人及五人染疫，土城案例中九十九歲長者過...

新北中和印刷廠57名移工8人確診 還有8移工未快篩

新北中和彩之坊公司、先施印通為同一名老闆並雇用57名移工，昨卻傳出8名越南籍外籍移工，其餘移工緊急做快篩卻有8名未做。新...

高市針對長照機構全面快篩 某大樓竟有8家工作人員出現陽性反應

高雄市政府5月30日宣布針對長照機構所有照護及行政人員進行全面快篩，卻傳出市區某大樓內9家長照機構，約8家長照中心工作人...

扯！立榮飛廈門竟有旅客持陽性證明搭機 同機共2人確診

我國疫情持續升溫，未料卻傳出機場淪為破口。根據本報掌握，5月31日立榮飛往廈門航班，機上載到兩名確診者，其中一名女性旅客...

居家隔離變辦喪事 愈來愈多人到院前死亡 醫院到底發生什麼事？

防疫模範生的台灣，此刻正如臨大敵。快速攀升的重症患者，正癱瘓雙北醫療資源。救護車在市區打轉，無法放下確診病患；急診醫護暴露在感染風險；確診者家屬叫救護車等上3小時；疑似確診病人在急診室外，頂著高溫等快篩結果……，這已經是在台北如實上演的場面。

新北疫情「衛生局難掌控」 專家：應成立專家顧問

新北市成新冠肺炎重災區，昨天更是一口氣增加310例，成全台本土最多。台大公衛學院兼任教授金傳春今天建議，新北市應成立自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。