影／京元電子驚傳13人染疫 里長嗆：我感覺不到苗栗縣府存在

中央流行疫情指揮中心昨天公布苗栗縣本土確診病例12例，其中11例與日前公布確診的京元電子2名外籍移工案8605、8606有關聯，1例為本國工程師，另外10例為外籍移工。縣府立即請求中央疫情指揮中心協助，成立專案小組，今天早上在京元電子廠內舉行快篩。竹南鎮頂埔里長黃輝松到場關心，他在受訪時表示，京元電子今天才做快篩太慢了，篩檢結果肯定不理想。

黃輝松指出，日前公布兩名確診個案，他聽說24日確診，直至兩天後的26日才知道。他認為應變措施做得太慢，擔心會導致庄內疫情大爆發。正常來說，1例至2例確診就很緊張了，京元電子卻遲至13例確診才舉辦快篩，這樣來得及嗎?

黃輝松說，苗栗縣疫情這麼嚴重，他希望能夠全庄都能接受篩檢，這樣比較放心。而且移工仍然在路上趴趴走，導至民眾恐慌。他認為縣府沒有積極作為，目前只能跟鎮長討論應變方式。 京元電子昨天確診11例，有1例為本國工程師，另外10例為外籍移工，有員工回到廠區時，戴上橡膠手套做好防疫。記者黃仲裕／攝影 中央流行疫情指揮中心昨日公佈苗栗縣本土確診病例12例，其中11例與日前公布確診的京元電子2名外籍移工案8605、8606有關聯，1例為本國工程師，另外10例為外籍移工，縣府立即請求中央疫情指揮中心協助，成立專案小組，今天早上在京元電子廠內舉行快篩。記者黃仲裕／攝影

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