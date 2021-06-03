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台北市警大同分局又1警確診 疑被同仁送公文傳染
台北市警大同分局警備隊劉姓女隊員，上月29日確診新冠肺炎，她確診前有到分局勤指中心送公文，大同分局全面安排勤指中心隊員做新冠肺炎快篩及核酸檢測，結果50歲林姓隊員核酸檢測呈陽性，昨天接獲衛生局通知，目前人在檢疫中心治療。
據了解，大同分局勤指中心全數隊員已在上月30日打AZ疫苗，不過打前必須做快篩及核酸檢測，快篩當天全數隊員都呈陰性，由於核酸檢測結果較晚出爐，林姓隊員昨晚才接獲通知核酸檢測呈陽性。
大同分局目前針對整棟大樓消毒，除林姓隊員，勤指中心其他的7名官警今年早上二度前往快篩及核酸檢測，等待結果出爐。一名勤指中心隊員說，林毫無症狀，全數隊員都已經打了AZ疫苗，不須擔心。
大同分局警備隊劉姓女隊員上月25日因發燒前往住家附近看診，醫師初步判斷是腸胃炎，讓劉回家，大同分局也准予劉在家自主健康管理，經2天後，劉持續發燒，28日到醫院快篩新冠肺炎，呈陰性，29日病情加重到醫院複診，經醫師轉診到馬偕醫院進行核酸檢測，結果新冠肺炎呈陽性。
大同分局說，劉從上月21日到29日都請假在家休養，未與同仁有接觸。
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