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立榮放陽性證明旅客飛廈門確診 民航局做出3點回應

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立榮航空近日發生旅客持陽性證明，卻仍讓她登機的狀況。圖為示意圖。圖／航空迷提供
立榮航空近日發生旅客持陽性證明，卻仍讓她登機的狀況。圖為示意圖。圖／航空迷提供

我國疫情嚴峻之際，機場卻淪為破口。立榮航空證實，5月31日飛往廈門航班，機上載到兩名確診者，其中一名女性旅客持核酸檢測（PCR）陽性證明，仍讓她登機，是地勤人員疏忽。對此，民航局也做出三點回應，表明已要求立榮立即提出檢討改善報告。

民航局說，目的地國家有要求檢附PCR陰性報告，但立榮航空公司未能確實檢查並讓旅客登機離境部分，已要求立榮航空公司立即提出檢討改善報告。

民航局也說，已要求所有航空公司於旅客登機前，必須確實依照目的地國家要求，檢視相關文件。有關該名旅客是否違反傳染病防治法及居家檢疫規定部分，將移請衛生單位查處。

立榮航空5月31日B7-511松山廈門航班一名陳姓旅客於入境廈門後，於當地機場核酸檢測為陽性。經查，該名陳姓旅客搭機前三日內PCR檢測報告為陽性，但卻未遵守防疫規範，也不知為何可以離開隔離處所，同時在機場也沒有據實填寫旅客健康聲明書，由於因防疫所需，旅客登機資料繁瑣，以致於地勤人員於確認旅客登機資料過程中未能詳實檢查該檢測報告。對於危害到員工及旅客安全，立榮已表示會配合相關主管機關調查及究責，並持續加強機場第一線員工相關作業宣導及教育。

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