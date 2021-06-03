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影／長照人員快篩若陽性 衛生局：應定點健康管理不接觸人

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市衛生局強調，疫情期間長照機構應謹守防疫規範。記者王昭月／翻攝
高雄市衛生局強調，疫情期間長照機構應謹守防疫規範。記者王昭月／翻攝

高雄市針對住宿型長照機構人員進行篩檢專案計畫，位在市區的一棟大樓內，九間養護機構中有八家的人員出現快篩陽性反應，衛生局要求被篩出陽性的人員應謹守防疫範規，最好在固定場所自主健康管理，避免再與其他人接觸，靜候進一步PCR採檢結果。衛生局並表示，長照機構工作人員全面快篩防疫作為是高雄市目前防疫政策之一，至目前快篩結果幾乎全為偽陽性。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，北部已傳出部分長照機構出現染疫危機，因此高市地方流行疫情指揮中心也開始推動住宿型長照工作人員的健康管理及篩檢專案計畫，檢驗發現，市區一處大樓共有九家住宿型長照機構，除一家沒有出快篩陽性狀況，其餘昨晚已要求進一步複驗，檢驗結果今午記者會會說明。

潘表示，昨天檢驗結果，發現多家機構內工作人員有快篩陽性狀況，依據SOP，快篩陽性要以疑似個案處理，會針對快篩的個案曾在機構內照顧過接觸過或足跡所至的場域一一釐清，也對這些快篩陽性個案進行必要的採檢，經由PCR再次確認。

他強調，疑似個案在排除前都要謹守相關防疫規範，包括注意相關防護裝備，不得出入人潮眾多的高風險場域，不搭乘運輸工具，不能在機構內活動等。最好的作法是回到固定的地點進行健康管理，避免與其他人有接觸。

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