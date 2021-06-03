屏東東港篩檢站揪潛藏感染源 229人快篩PCR檢驗全陰

屏東縣東港鎮近日因親友群聚感染出現3名確診個案，為找出潛藏感染源，儘早阻斷社區傳染鏈，縣府1日起在東港大鵬灣濱海公園碼頭設篩檢站，每天分上、下午兩場服務200人，首日99人篩檢，昨天增加三成至130人，229人快篩和PCR檢驗皆為陰性，今天估計有百餘人前往篩檢。

縣府說，東港地區首例的確診案因萬華旅遊史傳染，疫調足跡多有群聚，接連傳給母親、妹妹及弟弟及數名外縣市親戚，匡列密切接觸者25人，雖未再傳出相關傳染鏈的確診，縣府不敢大意，在南平里的大鵬灣濱灣公園設篩檢站，6月1日至6月4日每天上午8時30至11時30分與下午1時至4時採檢。

縣府說，東港鎮有3名確診個案，首例又是源自南平里，為找出潛藏感染鏈而設置於此，檢驗對象為南平里及東隆里里民、與確診者足跡同時重疊的鎮民、呼吸道或嗅味覺異常等疑似症狀的東港鎮民均可前來篩檢，儘早阻斷社區傳染鏈，每日接受網路、電話預約及現場掛號。

東港篩檢站是由彰化基督教醫院捐贈的可移動式「戶外正壓採檢站」，採氣體由外部導入採檢車內部，現場空氣只出不進的獨立正壓空調，採檢醫護不需穿著厚重的防護衣，極適合酷熱的屏東使用，且具有3線同時採檢功能，可縮短民眾等待時間，每位病人有獨立的隔板，並不會因為快，而有交叉感染的疑慮，到場醫護人員讚是對醫護最貼心的篩檢站。

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