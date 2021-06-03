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基隆首傳清潔隊員確診 負責仁愛區環境清潔非消毒人員

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆首傳清潔隊員確診，負責仁愛區環境清潔非消毒人員。圖／基隆市政府提供
基隆首傳清潔隊員確診，負責仁愛區環境清潔非消毒人員。圖／基隆市政府提供

基隆市昨天新增18名確診個案，其中案9233為40多歲男性，是環保局清潔隊員，因身體不適，就醫後確診，目前還在疫調中。環保局表示，清潔隊員平時是執行仁愛區環境清潔工作，並沒有參與每天的足跡消毒。

環保局今天表示，案9233是第一起環保局清潔隊員確診個案，該清潔班有23人，因之前即採「分流」執勤，分A、B兩班，配合衛生局疫調，執行「14天隔離」或「自主健康管理」，維持基本清潔量能，倘有人力不足，由其他班人力支援。

環保局說，這名確診清潔隊員，平時是執行仁愛區環境清潔工作，並沒有參與每天的足跡消毒。

基隆首傳清潔隊員確診，負責仁愛區環境清潔非消毒人員。圖／基隆市政府提供
基隆首傳清潔隊員確診，負責仁愛區環境清潔非消毒人員。圖／基隆市政府提供

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