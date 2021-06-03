松機飛廈門航班陸續驚見確診 地勤憂人臉辨識成破口

松山機場飛廈門航班陸續傳出確診。根據本報掌握，立榮航空5月24日、31日航班分別有一人和兩人確診。就有地勤憂心表示，松機採用人臉辨識系統恐成為防疫破口，旅客使用該系統時地勤必須在旁協助，只要脫下口罩就存在染疫風險，希望公司可以取消派員。對此，立榮表示，26日起該航線已經暫停派員。

今年3月23日，松山機場啟用人臉辨識智慧化通關系統，全台首設「3E自動通關」，把登機證、護照跟人臉辨識，做三合一結合，從管制區開始到通關、登機，都可以讓程序更簡便快速。不過因為怕旅客不會操作，出境查驗處、登機口都有地勤在旁協助。

本報接獲地勤投訴，5月24日和5月31日立榮B7-511松山飛往廈門航班，分別有一人和兩人，到當地機場核酸檢測結果呈現陽性，質疑人臉辨識系統恐成為防疫漏洞。

該地勤說，旅客在使用人臉辨識系統時，需要脫掉口罩，若操作不順脫掉口罩的時間又會拉長，讓地勤深陷染疫風險中。在得知載到確診者後，公司也沒有讓可能接觸的員工隔離，還讓員工繼續上班，為此感到相當不滿。

對此，立榮表示，日前接獲松山機場地勤員工反映，旅客於使用進入管制區以及登機口人臉辨識登機系統(ONE ID)時，依照使用程序及規範需要拉下口罩辨識比對，地勤協助時有近距離接觸的風險。因此公司自5月26日起松山廈門航線已不再派員協助，改由旅客自主選擇走人臉辨識登機系統或人工台通關，但基於政府保安規定，旅客於登機前仍須脫下口罩，讓地勤人員逐一比對護照資料及旅客身分。

立榮說，公司嚴格執行各項防疫措施，機場地勤人員均配有護目鏡、口罩、手套及隔離衣等防疫裝備，以確保員工之安全，如有載運到確診旅客，也會配合中央流行疫情指揮中心疫調，並執行後續各項自主健康管理措施。

不過就有地勤對立榮說法不埋單。該地勤說，儘管宣布5月26起不用繼續在旁協助，但實際上還是有派員在旁邊，人力編制就還是這樣安排。公司主管也有去反映相關問題，但松機也沒有要暫停人臉辨識系統的意思。

另有地勤說，現在真的很擔心上班隨時都會被傳染，而且一個人一天只有一副手套，用餐、上廁所、喝水都只敢放在自己身上，深怕萬一有不當接觸，自己就有染疫風險。

松機主任徐乃欣則說，目前國籍航空都有使用人臉辨識系統，當初設立是為了要避免接觸，拿下口罩機器大概花0.5秒辨識，應該不至於太多問題，旅客若不願意用，就走人工。能理解疫情關係大家都會怕。

徐乃欣說，日本航空近期也同意6月18日開始使用人臉辨識系統，應該代表該系統沒有太大染疫風險。

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