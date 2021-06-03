快訊

若歐美逐漸克服疫情 他斷言航空業勢必出現大變化

遲到總比自爆好？美國疫苗「緊急授權」十大問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

松機飛廈門航班陸續驚見確診 地勤憂人臉辨識成破口

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年3月23日，松山機場啟用人臉辨識智慧化通關系統。圖非新聞當事人。本報資料照片
今年3月23日，松山機場啟用人臉辨識智慧化通關系統。圖非新聞當事人。本報資料照片

松山機場飛廈門航班陸續傳出確診。根據本報掌握，立榮航空5月24日、31日航班分別有一人和兩人確診。就有地勤憂心表示，松機採用人臉辨識系統恐成為防疫破口，旅客使用該系統時地勤必須在旁協助，只要脫下口罩就存在染疫風險，希望公司可以取消派員。對此，立榮表示，26日起該航線已經暫停派員。

今年3月23日，松山機場啟用人臉辨識智慧化通關系統，全台首設「3E自動通關」，把登機證、護照跟人臉辨識，做三合一結合，從管制區開始到通關、登機，都可以讓程序更簡便快速。不過因為怕旅客不會操作，出境查驗處、登機口都有地勤在旁協助。

本報接獲地勤投訴，5月24日和5月31日立榮B7-511松山飛往廈門航班，分別有一人和兩人，到當地機場核酸檢測結果呈現陽性，質疑人臉辨識系統恐成為防疫漏洞。

該地勤說，旅客在使用人臉辨識系統時，需要脫掉口罩，若操作不順脫掉口罩的時間又會拉長，讓地勤深陷染疫風險中。在得知載到確診者後，公司也沒有讓可能接觸的員工隔離，還讓員工繼續上班，為此感到相當不滿。

對此，立榮表示，日前接獲松山機場地勤員工反映，旅客於使用進入管制區以及登機口人臉辨識登機系統(ONE ID)時，依照使用程序及規範需要拉下口罩辨識比對，地勤協助時有近距離接觸的風險。因此公司自5月26日起松山廈門航線已不再派員協助，改由旅客自主選擇走人臉辨識登機系統或人工台通關，但基於政府保安規定，旅客於登機前仍須脫下口罩，讓地勤人員逐一比對護照資料及旅客身分。

立榮說，公司嚴格執行各項防疫措施，機場地勤人員均配有護目鏡、口罩、手套及隔離衣等防疫裝備，以確保員工之安全，如有載運到確診旅客，也會配合中央流行疫情指揮中心疫調，並執行後續各項自主健康管理措施。

不過就有地勤對立榮說法不埋單。該地勤說，儘管宣布5月26起不用繼續在旁協助，但實際上還是有派員在旁邊，人力編制就還是這樣安排。公司主管也有去反映相關問題，但松機也沒有要暫停人臉辨識系統的意思。

另有地勤說，現在真的很擔心上班隨時都會被傳染，而且一個人一天只有一副手套，用餐、上廁所、喝水都只敢放在自己身上，深怕萬一有不當接觸，自己就有染疫風險。

松機主任徐乃欣則說，目前國籍航空都有使用人臉辨識系統，當初設立是為了要避免接觸，拿下口罩機器大概花0.5秒辨識，應該不至於太多問題，旅客若不願意用，就走人工。能理解疫情關係大家都會怕。

徐乃欣說，日本航空近期也同意6月18日開始使用人臉辨識系統，應該代表該系統沒有太大染疫風險。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

扯！立榮飛廈門竟有旅客持陽性證明搭機 同機共2人確診

中歐班列廈門第1000列開行

口罩老闆載來6箱口罩 讓衝第一線員警好暖心

戴口罩這5種運動不適合做！ 醫曝3關鍵：躲過警察躲不掉風險

相關新聞

長照、醫院、產業、學校 多地快速爆發群聚染疫

台北市信義區長照機構傳出新冠肺炎群聚感染後，新北土城、基隆也傳出長照機構分別有卅三人及五人染疫，土城案例中九十九歲長者過...

新聞眼／歐美之鑑 疫情燒到機構難收拾 「火苗已在引信線上快速奔跑」

雙北長照機構相繼發生群聚，已有八人死亡，全台到底有多少機構長輩染疫？這兩天媒體一直在指揮中心記者會追問，指揮中心還是說不...

扯！立榮飛廈門竟有旅客持陽性證明搭機 同機共2人確診

我國疫情持續升溫，未料卻傳出機場淪為破口。根據本報掌握，5月31日立榮飛往廈門航班，機上載到兩名確診者，其中一名女性旅客...

【6/2確診地圖】逾8千人染疫！今372例本土+177例校正回歸 增12死

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例已破8000人！中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增372例本土COVI...

松機飛廈門航班陸續驚見確診 地勤憂人臉辨識成破口

松山機場飛廈門航班陸續傳出確診。根據本報掌握，立榮航空5月24日、31日航班分別有一人和兩人確診。就有地勤憂心表示，松機...

6月3日疫情懶人卡／文化大學14快篩陽性 京元電移工宿舍已13確診

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。