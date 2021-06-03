6月3日疫情懶人卡／文化大學14快篩陽性 京元電移工宿舍已13確診
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：6月2日疫情懶人卡）
▌文化大學機動快篩 驗出14陽性
文化大學大倫館四名住宿學生確診新冠肺炎，台北市昨出動機動快篩隊篩出十四人陽性。台北市長柯文哲說，篩檢陽性的學生狀況還好，送加強版防疫旅館，若症狀明顯就送醫；第一圈接觸者也會送專門居家隔離的防疫旅館。...more
▌京元電移工宿舍群聚 39人染疫
封裝測試大廠京元電子發生移工宿舍群聚感染新冠肺炎，兩天來共十三人確診，包括一名本國工程師，苗栗縣府匡列接觸者二二七人核酸採檢，昨天下午檢出廿六人陽性，京元電移工宿舍群聚案累計卅九人染疫，今起公司將全面快篩七千三百人。...more
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】文化大學14快篩陽性 京元電移工宿舍已13確診
▪【整理包】疫情波及18間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言