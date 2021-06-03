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台南台江大道超跑和自小客車禍 釀火燒車3人慘死

6月3日疫情懶人卡／文化大學14快篩陽性 京元電移工宿舍已13確診

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：6月2日疫情懶人卡

▌文化大學機動快篩 驗出14陽性

文化大學大倫館四名住宿學生確診新冠肺炎，台北市昨出動機動快篩隊篩出十四人陽性。台北市長柯文哲說，篩檢陽性的學生狀況還好，送加強版防疫旅館，若症狀明顯就送醫；第一圈接觸者也會送專門居家隔離的防疫旅館。...more

▌京元電移工宿舍群聚 39人染疫

封裝測試大廠京元電子發生移工宿舍群聚感染新冠肺炎，兩天來共十三人確診，包括一名本國工程師，苗栗縣府匡列接觸者二二七人核酸採檢，昨天下午檢出廿六人陽性，京元電移工宿舍群聚案累計卅九人染疫，今起公司將全面快篩七千三百人。...more

新冠肺炎 COVID-19

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