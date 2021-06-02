文大314名住宿生快篩完畢 14人陽性送集檢所

文化大學4名住宿生確診新冠肺炎，校方今天安排其餘住宿生篩檢，台北市政府晚間表示，共314名學生接受快篩，其中14人結果為陽性，已安排住進集中檢疫所，正等待PCR檢測結果。

中國文化大學4名大倫館住宿生確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其餘住宿生在北市府協助下進行全面採檢。

市府晚間表示，今天總共有314名學生接受篩檢，其中14人快篩結果為陽性，這14人已送到集中檢疫所安置，其餘學生則送往一般防疫旅館，全數學生皆在等待PCR核酸檢測結果，同時讓宿舍靜置、消毒。

台北市副市長黃珊珊補充，快篩陽性的13名同學是在快篩站接受篩檢，另外1名則是已經出現症狀所以直接送醫，在聯合醫院陽明院區急診室接受快篩後陽性。

至於為何與校方列冊的345人有人數差距，北市府表示，仍在確認中。

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