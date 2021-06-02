快訊

疫苗「大規模接種計畫」將展開 怎預約？到哪打？QA報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「一加一」美髮師傳染一加三 女兒和友人夫婦都確診

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市林右昌說，今天公布新增18例中，有3人與一加一美髮店美髮師有關。圖／基市府提供
基隆市林右昌說，今天公布新增18例中，有3人與一加一美髮店美髮師有關。圖／基市府提供

基隆市「一加一」美髮店40多歲女美髮師染疫（案8212），感染源仍不明。市府匡列密切接觸者採檢，今天再增3名個案，分別是這名美髮師10多歲的女兒，還有美髮師的女性友人夫婦都確診。

中央防疫指揮中心5月31日公布基隆市七堵區明德一路，「一加一」男女剪燙美髮店1名美髮師確診。市長林右昌昨天公布案足跡，指她在5月10日到26日間共有13天上班，幫客人剪燙髮，提醒到過美髮店的民眾要注意健康狀況，如有異狀盡速就醫。

指揮中心今天公布基隆新增18例本土個案，林右昌說，其中3例與美髮師有關，分別是案8905，她是美髮師的女兒。案8904是美髮師的友人，因為較長時間互動，被匡列採檢確診。案8905是案8904的丈夫。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

基隆某護理之家新增2人確診 共5住民染疫

基隆「守住了」？今天新增18例創單日新高 形勢仍嚴峻

疫苗申請1萬5只來1700劑 林右昌：基隆應比照雙北分配

基隆高中職以下要不要期末考嗎？林右昌：各校自主決定

相關新聞

台北國泰一名急診醫師確診 急救插管病人染疫

國泰醫院今晚證實，一位急診醫師經PCR採檢陽性確診，疫調推測是5月29日為急救病人插管所感染。

京元電移工宿舍群聚感染13人 匡列接觸者再增26人陽性

國內封裝測試大廠京元電子發生移工宿舍群聚感染，縣府匡列相關接觸者進行採檢，今天下午初步採檢結果又有26人呈現陽性，加上已...

抽絲剝繭！高雄鳳山家庭群聚案感染源竟是自無症狀家人

高雄市今天新增本土確診5案，其中4人是鳳山家庭群確診。高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，這4個同住家人分別是40多歲女性、她的...

【6/2確診地圖】逾8千人染疫！今372例本土+177例校正回歸 增12死

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例已破8000人！中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增372例本土COVI...

疫情燒進公部門 教育部證實1員工確診

國內疫情燒進公部門，教育部稍早證實，日前接獲同仁通報，得知其同住家人經通知確診，該同仁經採檢後亦確診。教育部表示，接獲通...

確診父子分離喊「我家四分五裂…」 醫心碎曝：一千個要守住的理由

一名女性胸腔內科醫師分享自己在這段時間看見的心碎故事，直呼這就是讓她願意站在第一線繼續堅持的「一千個要守住的理由」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。