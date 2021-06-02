「一加一」美髮師傳染一加三 女兒和友人夫婦都確診

基隆市「一加一」美髮店40多歲女美髮師染疫（案8212），感染源仍不明。市府匡列密切接觸者採檢，今天再增3名個案，分別是這名美髮師10多歲的女兒，還有美髮師的女性友人夫婦都確診。

中央防疫指揮中心5月31日公布基隆市七堵區明德一路，「一加一」男女剪燙美髮店1名美髮師確診。市長林右昌昨天公布案足跡，指她在5月10日到26日間共有13天上班，幫客人剪燙髮，提醒到過美髮店的民眾要注意健康狀況，如有異狀盡速就醫。

指揮中心今天公布基隆新增18例本土個案，林右昌說，其中3例與美髮師有關，分別是案8905，她是美髮師的女兒。案8904是美髮師的友人，因為較長時間互動，被匡列採檢確診。案8905是案8904的丈夫。

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