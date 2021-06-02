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高雄榮總1外包商工程師染疫 15人採檢陰

中央社 / 高雄2日電

高雄榮總醫院1名外包商工程師今天確診，高雄市衛生局緊急匡列15名密切接觸者，採檢陰性；62名可能接觸者快篩陰性，將進行核酸檢測（PCR）。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，高雄新增5例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例。高雄市政府下午召開防疫會議，高雄市長陳其邁會後主持防疫記者會，說明確診者足跡及疫情動態。

陳其邁指出，高雄這次新增5例，除了鳳山某早餐店家庭群聚案，另一人為高雄榮民總醫院20多歲男性資訊包商案9408。此個案昨天確診後，榮總隨即找出接觸者，目前15名密切接觸者採檢陰性；62名可能接觸者快篩陰性，正在進行核酸檢測。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，案9408是大夜班資訊工程師，匡列15人為大夜班同事及1名直系親屬。根據調查，此案感染源為新北市60多歲男子案8563，於23日南下高雄與案9408同住家人及案9408有所接觸，評估那時感染。雖然案9408後來無症狀，但仍在1日採檢確診。

潘炤穎也公布2例新北確診個案足跡。其中，案9408感染源案8563分別在23、25日搭乘高鐵來回南北，過程中曾搭高雄捷運往返新左營站及五塊厝站，返回北部後，26日出現疲勞及腹瀉等症狀，30日確診。

另一名新北確診個案，潘炤穎指出，為高醫20多歲男學生案8696，在中部實習並回校辦手續，15日出現症狀、29日採檢、31日確診，18日至25日足跡集中在三民區，包括家樂福鼎山店、吉林夜市、高雄醫學大學等地。

新冠肺炎 COVID-19

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