院內感染增2死亡個案 指揮中心：不同醫院

新冠肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增12名死亡個案，包含2名院內感染個案，因住院期間接觸確診者染疫，發言人莊人祥說明，2案來自不同醫院。

指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中說明，今天新增12例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡個案，共計為男性7人、女性5人，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月29日，確診日介於5月16日至6月1日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

莊人祥今天下午告訴中央社記者，因其他原因住院的案1738及案6878都是院內感染個案，分別來自不同醫院。案1738為80多歲女性，本身有糖尿病、腎臟病、心臟病等慢性病，5月9日因其他原因住院進A醫院，因院內出現確診者，曾接觸確診者，5月15日安排採檢時無症狀，5月17日確診，馬上進行治療，卻仍在5月31日病逝。

案6878也是一名80多歲女性，有心臟病、腎臟病慢性病史，5月12日因其他原因住進B醫院，接觸其他確診者後，在5月15日接受採檢，當時PCR結果為陰性，採檢時也無症狀，5月26日進行第2次PCR檢驗，結果變成陽性 ，確診日為5月28日，但經救治仍在6月1日病逝。

另外，今天也有1名死亡後才確診的個案（案8586），該案為一名90多歲男性，有慢性阻塞性肺病、腎臟病、腦中風等慢性病，5月29日突然出現血氧降低症狀，同日安排採檢並住院，但病況直轉急下，5月30日病逝，6月1日確診結果才出爐。

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