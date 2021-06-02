快訊

陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

院內感染增2死亡個案 指揮中心：不同醫院

中央社 / 台北2日電
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，第一排由左到右為衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、經濟部常務次長林全能，第二排由左到右為發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，第一排由左到右為衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、經濟部常務次長林全能，第二排由左到右為發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

新冠肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增12名死亡個案，包含2名院內感染個案，因住院期間接觸確診者染疫，發言人莊人祥說明，2案來自不同醫院。

指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中說明，今天新增12例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡個案，共計為男性7人、女性5人，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月29日，確診日介於5月16日至6月1日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

莊人祥今天下午告訴中央社記者，因其他原因住院的案1738及案6878都是院內感染個案，分別來自不同醫院。案1738為80多歲女性，本身有糖尿病、腎臟病、心臟病等慢性病，5月9日因其他原因住院進A醫院，因院內出現確診者，曾接觸確診者，5月15日安排採檢時無症狀，5月17日確診，馬上進行治療，卻仍在5月31日病逝。

案6878也是一名80多歲女性，有心臟病、腎臟病慢性病史，5月12日因其他原因住進B醫院，接觸其他確診者後，在5月15日接受採檢，當時PCR結果為陰性，採檢時也無症狀，5月26日進行第2次PCR檢驗，結果變成陽性 ，確診日為5月28日，但經救治仍在6月1日病逝。

另外，今天也有1名死亡後才確診的個案（案8586），該案為一名90多歲男性，有慢性阻塞性肺病、腎臟病、腦中風等慢性病，5月29日突然出現血氧降低症狀，同日安排採檢並住院，但病況直轉急下，5月30日病逝，6月1日確診結果才出爐。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

長者接種新冠肺炎疫苗順序前移 75歲以上排第6順位

全聯、里辦公室擬設接種站 6至8月每週打100萬劑

北市盼長照人員接種順序提前 指揮中心：簽核中

七名養護機構住民死亡 指揮中心擬讓機構人員提前接種

相關新聞

台北國泰一名急診醫師確診 急救插管病人染疫

國泰醫院今晚證實，一位急診醫師經PCR採檢陽性確診，疫調推測是5月29日為急救病人插管所感染。

京元電移工宿舍群聚感染13人 匡列接觸者再增26人陽性

國內封裝測試大廠京元電子發生移工宿舍群聚感染，縣府匡列相關接觸者進行採檢，今天下午初步採檢結果又有26人呈現陽性，加上已...

抽絲剝繭！高雄鳳山家庭群聚案感染源竟是自無症狀家人

高雄市今天新增本土確診5案，其中4人是鳳山家庭群確診。高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，這4個同住家人分別是40多歲女性、她的...

【6/2確診地圖】逾8千人染疫！今372例本土+177例校正回歸 增12死

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例已破8000人！中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增372例本土COVI...

疫情燒進公部門 教育部證實1員工確診

國內疫情燒進公部門，教育部稍早證實，日前接獲同仁通報，得知其同住家人經通知確診，該同仁經採檢後亦確診。教育部表示，接獲通...

確診父子分離喊「我家四分五裂…」 醫心碎曝：一千個要守住的理由

一名女性胸腔內科醫師分享自己在這段時間看見的心碎故事，直呼這就是讓她願意站在第一線繼續堅持的「一千個要守住的理由」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。