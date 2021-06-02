基隆某護理之家新增2人確診 共5住民染疫

基隆市今天新增18例確診個案，其中包含2名某護理之家住民，同間護理之家已有5名住民確診，其中2人為洗腎患者，基隆市長林右昌下午並發布洗腎診所加強版管理準則。

中央流行疫情指揮中心下午公布基隆市新增18例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，是近期繼5月27日的17例（含2例校正回歸）後，基隆市單日確診人數新高。

林右昌下午在記者會說明18例個案狀況，其中有2例是護理之家男性住民，分別為80多歲的案9039和90多歲的案9230，2人都是案8787的室友，案9039於5月30日預防性快篩呈現陰性，5月31日因身體不適，就醫採檢後確診，案9230則在5月30日預防性快篩呈現陰性，1日因身體不適，就醫採檢後確診。

林右昌表示，基隆市洗腎診所目前有5名確診，機構住民也有5名個案，其中有2名有洗腎需求，另外，相關清潔人員則有2名染疫，市府一發現確診案例立即與衛生福利部疾病管制署討論，將紅區匡列出來，其中2人是今天公布的確診個案，包括所有住民和醫護人員，也已在第一時間快篩。

衛生局長吳澤誠指出，第一時間發現有確診病患後，立即請市立醫院進駐快篩，包括護理之家和洗腎診所共約200名，其中，在護理之家發現一名陽性患者，隨即轉到醫院PCR核酸檢測，後來也確診，這兩個單位的紅區共45人也安排PCR檢驗，情勢都在掌控中。

此外，林右昌表示，將加強管理洗腎診所，包括「以檢驗替代檢疫」，所有工作人員及熱點區病友每3天篩檢1次，快篩陽性或出現疑似病狀時，立即送醫治療，篩檢陽性者洗腎時間安排於星期一、三、五晚上淨空統一洗腎，結束後消毒，護理人員及工作人員提升到全套防護裝備，且應分層負責不可交替及輪班。

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