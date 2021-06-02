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陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

60歲以上重症率逾3成 專責病房占床率不到一半

中央社 / 台北2日電

新冠肺炎疫情嚴峻，60歲以上長者重症率達30.8%。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，這波本土疫情大規模騰出病房，全國專責病房占床率不到一半，仍有病床可用。

羅一鈞今天下午指揮中心記者會後在新聞群組中公布國內最新重症數據，此波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情個案統計，從4月20日開始計算共確診7760人，按照症狀嚴重度分類，1303人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，不分年齡層重症率為16.8%。

目前國內大於60歲長者個案2958人中，共912例為重症，重症率達30.8%。台大公衛專家陳秀熙今天表示，觀察本土疫情流行曲線，疫情已開始受控制，但致死率仍持續上升，建議台灣未來一兩週內要把重症處理好，才能減少死亡個案。

指揮中心指揮官陳時中表示，現階段要清出大量病房很困難，雙北地區已積極處理，看似有漸漸平衡。羅一鈞補充，因應此波本土疫情，無論是加護病房或專責病床都盡量大規模騰出病房，本週末醫院仍會繼續開設專責加護病房，全國開設4900多間專責病房，已收治2367人，「還不到一半」。

針對雙北地區的專責病房，羅一鈞說，開設病房間數共1647間，已收治1526人，還有一些餘裕，作為隔離加護病房的專責ICU，累計825間，已收治233人，還有蠻大空間，協助雙北調度。「雖然不敢說一定非常足夠，但會協助調度」，觀察量能、積極調整。

英國金融時報昨天發表1篇評論，直指先前在歐美國家出現病床、醫療資源緊缺情形，如今在台灣重演，是因為台灣沒有預先模擬。陳時中回應，疫情又急又快，這樣的評論是結果論，沒有人希望疫情拖垮醫療量能，歷經2週努力，醫療量能也逐漸回穩，因應疫情會持續擴大量能。

新冠肺炎 COVID-19

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