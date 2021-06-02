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30家長照機構傳疫情 指揮中心：零星個案居多

中央社 / 台北2日電
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，第一排由左到右為衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、經濟部常務次長林全能，第二排由左到右為發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞 。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單，第一排由左到右為衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、經濟部常務次長林全能，第二排由左到右為發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞 。聯合報系記者謝承恩／攝影

國內新冠肺炎疫情延續，各地長照機構傳確診消息，台北甚至有7名住民病逝，指揮中心統計，目前統計30起長照機構確診事件，強調都是零星1至2名工作人員或住民染疫。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在記者會中表示，「就像醫療院所出現確診者一樣」，長照機構的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案大多是在社區感疫，才不慎帶入著病毒進入機構。

羅一鈞說，機構住民則可能遭染疫訪客、工作人員傳染，也不排除是住民外出時感染，強調機構內出現確診者，都會和主管機關通報。針對長照機構大規模群聚，台北市與新北市衛生局近2天都有公布群聚細節。

羅一鈞回顧，此波疫情之初，萬華區其實也有養護機構群聚，最近個案數較多的是台北市信義區老人長照中心群聚，共27名民住民及11名工作人員確診，住民7人已不幸過世，過世者平均年齡80多歲，其餘20名住戶住院中。

今天傳出的土城長照中心住民、工作人員染疫，羅一鈞表示，初步發現25人快篩陽性後，立即啟動擴大採檢，進行PCR檢驗，除25名快篩陽性者之外，發現還有8名快篩陰性者，但PCR檢驗轉為陽性者。目前共有33人確診，分別為25名住民及8名機構工作人員確診。

羅一鈞說，雖然地方政府匡列接觸者的能量都有限，但只要遇到機構內出現確診事件都會積極主動，安排防疫人員調查，追蹤其他可能接觸者，衛生局、社會局、中央也會合力協助，因應機構群聚事件做出最妥善的安置，確保適度區隔治療，中央不會每天追蹤死亡人數。

新冠肺炎 COVID-19

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