台中新增3例確診 市府呼籲響應家庭新生活運動

台中市今天新增3例新冠肺炎本土個案，另有2例為尚未領號個案，台中市長盧秀燕表示，台中的個案以家庭式群聚感染為主，呼籲民眾響應家庭防疫新生活運動，讓防疫工作做得更好。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增549例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中372例本土病例、177例校正回歸個案。另外，新增12例死亡。

盧秀燕今天下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會宣布，今天確診一共有3例，另外有2例尚未領號，但已掌握相關足跡，明天會公布說明。

針對近日北部發生醫護人員遭受暴力事件，盧秀燕表示，醫護人員很辛苦，必須守護民眾健康，若有人還敢再亂的，一定嚴懲重罰、絕不寬貸，她已責令相關單位，一定要保護醫療園區安全，同時與檢警調建立聯繫平台，隨時保護醫護人員。

另外，雙北發生長照老人機構群聚事件，盧秀燕指出，目前台中市的社福機構，工作人員加上住民有7971人，照護機構有181家、工作人員加上住民1萬4302人，除了治標要將防疫工作做好，治本就是要施打疫苗，希望中央盡快撥配疫苗，讓長照機構人員施打。

今天台中市新增3例本土個案，衛生局長曾梓展說明，案8988為北屯區63歲男性，是北屯大坑群聚案的鄰居，職業為筍農，近期無旅遊史，也無肺炎症狀，他5月30日至大坑國小快篩站檢測陰性，因屬高風險對象，再經核酸檢測確診，但住院再篩呈陰性，會持續追蹤。

案8989為北屯區34歲男性，是某廣告公司員工，工作為戶外油漆工程，近期無外縣市旅遊史，女友為高雄市確診個案，經常到台中找他，他因身體不適且女友發燒，與女友至醫院採檢，女友確診住院隔離治療，他6月1日檢驗確診。

案9404為西屯區24歲女性，為彰化確診個案8080的友人，平時經營美睫美甲工作室，曾至彰化確診友人家用餐，5月28日出現無嗅覺症狀，到醫院採檢確診。

另有2人確診尚未領號，其中1例為大坑群聚案7527第2個兒子，就醫確診住院；另1例為昨天案8758的親友，都已匡列接觸者，並調查足跡史，明天將公布。

至於台中市目前的本土個案狀況，曾梓展說，目前為止重症只有1例，有些輕症都已陸續出院。

針對長照機構的防疫措施加嚴，曾梓展指出，現在有住民要進住，都一定要經過核酸檢測檢驗陰性，要預防機構的疫情擴散，但最重要的還是疫苗。

媒體提問，台中市近日是否有醫療暴力事件，曾梓展表示，自5月中至今，醫療暴力事件成案者有1件，已移送偵辦，會給予嚴懲。

盧秀燕表示，台中市針對本土個案，一直在做整體趨勢研調，台中市的個案以家庭式的群聚感染為主，因此市府提出的家庭新生活運動非常重要，要減少外出、避免跨縣市移動，並鼓勵民眾使用線上購買減少接觸，讓防疫工作做得更好。

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