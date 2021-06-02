桃園復興區公所2人確診 採檢全員261人改居家辦公

桃園市長鄭文燦今天表示，復興區公所有2名同仁染疫，因是最新狀況，中央尚未編列案號，目前復興區公所全體員工261人都要採檢、20人居家隔離，公所改居家辦公至7日恢復。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，鄭文燦下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，復興區公所有2名員工確診，因是最新狀況，中央尚未編列案號，預計明天會公布。

鄭文燦表示，復興區公所的2名染疫員工，初步調查是因接觸確診的2名同住家人（案9133、案9134），目前匡列復興區公所約261名員工全數採檢，20人居家隔離，復興區公所今天早上開始改居家辦公，6月7日才能恢復。

鄭文燦說，復興區公所染疫案的採檢範圍已超過公所員工，只要有接觸和感染風險者就會採檢，但匡列範圍不大，接觸民眾也不多；龜山清潔中隊群聚案已經採檢完畢，全數結果為陰性，龜山某工廠群聚案，工廠員工也都是採檢陰性。

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