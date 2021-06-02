新北確診傳播鏈台南擴大感染 1人傳6人

台南今天新增2例新冠肺炎確診病例，台南市政府疫調顯示，這2起病例是一對夫妻，和白河區感染鏈有直接關係，源自5月23日從新北市來台南的1名確診者，如今已擴大感染6人。

台南市長黃偉哲今天下午在台南市政府新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會上指出，台南市新增2名確診病例案9158及案9159，是一對年紀70多歲的夫妻，和白河區感染鏈有直接關係。

黃偉哲表示，這對夫妻是因5月23日新北市1名確診者案6643到台南後，擴大匡列篩檢出來的；當時夫妻兩人非常不合作，堅不吐實並拒絕篩檢，最後篩檢確認是強陽性，若是持續待在生活圈，感染鏈將持續擴大。

衛生局疫調顯示，案6643到台南後，傳染給70多歲夫妻案7318、案7320及同住20多歲孫子案7319，再傳染給80多歲鄰居老婦案8617，如今又傳染給案9158、案9159。

在疫苗施打上，黃偉哲表示，中央此次核撥給台南市的1萬6000劑AZ疫苗，已開始施打，市府同時保留部分疫苗給殯葬人員、台南空軍基地飛行員、國軍清消化學兵、外勤警消、長照機構人員等人施打。

台南市警局同時加強取締容易群聚的賭場及應召站，依法送辦及裁罰。台南警方5月27日查獲的西港區天九牌賭場13人，共裁罰新台幣84萬元；昨天在台南車站附近大樓及北區西門路大樓查獲的越南女子從事性交易，逮捕13人，共裁罰90萬元。

黃偉哲說，台南住商大樓查獲應召站，市府不能將大樓所有人視為嫌疑人，但未來若是情節嚴重造成防疫破口，市府將會公布姓名、住址等相關資料。

黃偉哲同時呼籲外縣市遊子莫在6月連假返鄉，暫時留在居所，不要移動。

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