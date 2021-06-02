高市增5本土病例 早餐店4人及高榮資訊外包商1人

高雄市長陳其邁今天宣布新增新冠肺炎本土病例5例，包括鳳山區一家早餐店4人及高雄榮總資訊室外包商1人確診；高榮已對資訊室密切及可能接觸採檢與快篩共77人，結果都為陰性。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升溫，陳其邁在今天的防疫會議宣布5名確診者，其中早餐店，包括老闆娘等一家人共4人確診。

陳其邁說，昨天透過早餐店臉書了解老闆娘貼文表示歉意，他盼民眾勿獵巫，應有同理心，為確診者加油打氣。

他說已針對確診者進行疫調，並匡列接觸者進行快篩，同時進行周邊環境清消等。

有關高雄榮總資訊室外包商確診者部分，已針對密切接觸者15人進行PCR採檢，另針對可能接觸者62人進行快篩，全部都呈現陰性，也將再進行PCR採檢。

陳其邁表示，相關確診的環境及周邊已全面清消，呼籲務必如實配合疫調、誠實說明，大家同島一命，為確診者加油。

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