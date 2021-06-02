小港機場篩檢站啟用 有症狀2乘客快篩陰

高雄小港機場今天設置篩檢站，上午2名主訴有症狀乘客到場採檢，但結果皆為陰性。負責快篩站的小港醫院表示，為防止疫情擴散離島，造成醫療量能不足，將全力協助防疫工作。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，中央流行疫情指揮中心核定，在台北松山、小港等5處機場設置篩檢站，今天起前往澎湖、金門、馬祖旅客，搭機前要填寫「健康聲明書」，並配合現場檢測；若為過去14天內有症狀者，須現場配合抗原快篩檢驗且為陰性才可登機。

小港機場快篩站由高雄市立小港醫院負責，主要支援國內航班，由於今天上午、下午都有班次，因此由院方派醫師到場支援。截至上午11時，有2名乘客主訴咳嗽、流鼻水症狀，快篩後皆為陰性。

小港醫院院長郭昭宏表示，為不讓疫情擴散，協助在機場設快篩站，以免在入境離島篩檢出陽性時，要進行PCR檢驗不易，因治療造成離島醫療量能不足。

郭昭宏說，目前除醫院本身設社區快篩站外，更承接大寮衛生所、小港衛生所、小港機場社區篩檢站，讓處於高危險族群民眾可就近採檢。

配合疫苗全面施打部分，小港醫院表示，目前已完成院內100%接種疫苗，也積極配合市府政策外，今天起至4日在鄰近的小港高中，替醫事人員及感染高風險群進行疫苗接種，盼疫情早日退燒。

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