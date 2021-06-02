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國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

大林泡茶群聚感染雖未增加 嘉縣續篩檢相關者

中央社 / 嘉義縣2日電

嘉義縣今天沒有新增新冠肺炎確診，大林鎮大美里泡茶群聚案感染人數停留在11人，縣府仍擴大篩檢確診者鄰居、社區群聚點等可能接觸者，呼籲自認與泡茶鏈有關者主動參加篩檢。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣今天沒有新增新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診，大林鎮大美里泡茶群聚案感染人數，停留在11人。

翁章梁表示，大美里擴大篩檢計畫5月30日至6月1日共篩檢220人，除了之前4人陽性住院治療外，其餘皆為陰性。目前持續擴大篩檢4大類民眾，分別為確診者鄰居、社區的群聚點、泡茶鏈可能接觸者、自認與泡茶鏈有關者。

翁章梁表示，縣府的疫調難以周全，且有確診者插管治療中，無法問出他與誰有接觸，如果自認自己與泡茶鏈有關者，可至嘉義縣各地的衛生所，請醫師協助安排採檢；另外，接獲縣府通知篩檢者，也請按時前往大林慈濟醫院戶外篩檢站篩檢。

翁章梁說，已調派民雄、溪口等地清潔隊，協助完成大林鎮21里全面大清消，今天上午到大林視察，發覺鎮民都非常配合防疫規定，街道幾乎沒有人，大家應該被這次群聚事件嚇到了。

陳姓大林鎮民表示，這幾天大林的民眾「自主封城」，街頭民眾稀少，很多店家都不做生意，避免發生意外，鎮民也被其他地方的人「貼標籤」，不好意思外出活動，生活變得很不方便。

相較大林鎮民草木皆兵，嘉義縣仍有人不顧防疫規定。縣府強調，民眾未配戴口罩、聚集及營業，經勸導不聽，警方依違反傳染病防治法開立舉發單累計37案，衛生局進行裁處，累計裁罰金額已達新台幣181萬9000元。

新冠肺炎 COVID-19

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