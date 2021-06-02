南投縣確診數+0暫停 直播工作室員工家住彰化 草屯驗出
南投新冠肺炎確診個案今添1例，案9150是住芬園鄉的32歲女性，為草屯黛西直播工作室員工，上班日每日下午會到郵局寄送網購物品，5月31日自行前往醫院就醫，昨日PCR核酸檢測為陽性，目前就醫治療中。
南投衛生局指出，案9150雖是彰化芬園人，由於活動史皆在草屯碧山郵局、7-11合廣門市、聖維尼西點麵包店、全家便利商店草屯敦和店等地，因前天出現發燒、咳嗽及喉嚨不適症狀，確診為新冠肺炎後，已匡列接觸者計45名，皆已完成採檢，採檢結果報告為陰性，現已居家隔離中。另61名實施自我健康監測。
南投衛生局並表示，案9150經疫調發現個案主要居住地以彰化縣為主，目前傳染源不明，但活動史均在草屯工作地，除南投縣內啟動疫情調查外，並將調查資料提供給彰化縣政府衛生局進行後續疫情調查，也呼籲民眾倘於5月17日起至5月21日間購買黛西直播工作室商品者，「提醒收到貨品後務必先用漂白水或75%酒精消毒後再拆封，以確保自身健康安全」。
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