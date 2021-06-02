感謝德國磋商BNT 陳時中：目標10月第1劑達6成

我國在國際疫苗採購上鬧得沸沸揚揚，其中BNT疫苗的進貨與否更是關注焦點。但德國在台協會處長王子陶今天表示，德國政府已努力促成，但契約簽訂與否及條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，非常謝謝德國在購買上給我們相當多協助，會持續努力。另有很多人說要協助購買疫苗，「但我們了解，各大原廠仍傾向跟國家或是COVAX往來」。

陳時中表示，有公司說會提供非中央政府疫苗採購，但目前為止沒這樣打算跟作為，有比較特殊管道可取得疫苗，指揮中心也都歡迎。但各大廠的政策傾向和政府往來，因此會用中央力量協助，若是好疫苗取得中央授權會盡力協助。

而最新研究發現，第一代印度株免疫逃脫能力強，打過疫苗的中和抗體濃度仍降7倍，第二代印度株也有免疫逃脫，且病毒量更高，得完整接種兩劑疫苗。國際疫苗或國產疫苗是否有相關防護？

陳時中表示，變種病毒的部分世界各大廠也積極研發次世代疫苗，指揮中心會注意發展，也準備啟動採購，但目前還沒出來。國產疫苗則還在解盲中，未來也會鼓勵廠商積極研究次世代疫苗，看是否能因應變種病毒。

至於我國的警戒是否在打完疫苗後才會解除？陳時中表示，現在還不敢講疫情平穩，但是看到這兩周下來的防疫措施民眾配合達到穩定。

「我一再講千萬不能放鬆，努力不見得疫情往下走，但起碼可以穩住」，他說，目標希望10月底打完一劑者有六成，國際走向是打了兩成漸次有效、四成以上效果不錯、六成以上控制滿好，因此這是我們的目標。指揮中心公布接種計畫的目的，就是有疫苗就要盡快打。

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