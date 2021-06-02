新冠肺炎本土增372例+校正回歸177例 陳時中：疫情沒往下降

疫情指揮中心今天公布國內新增549例新冠肺炎，其中372例本土病例，另校正回歸本土177例，指揮官陳時中表示，病例數較昨天增加，疫情沒往下降，近2日須持續觀察走向。

陳時中今天下午記者會公布此消息，今日新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月2日至6月1日。

另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

陳時中指出，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及台南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。

其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。陳時中談及今天的疫情，坦言今天本土案例較昨天多，重申疫情沒往下降，但也提到校正回歸數量上升，是因為昨天清理案例較多醫院。

陳時中說，現在的疫情雖並未下降，但維持平穩，採檢通報「塞車」個案2/3處理完成，剩下儘速辦理，透過健保系統申報，確診個案會越來越即時通報，國內疫情未來走向還需要觀察1至2天，釐清是否上升或下降。

指揮中心統計，截至目前國內累計9389例確診，分別為1141例境外移入，8195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例（新增案7666、案8854）移除為空號。確診個案中149例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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