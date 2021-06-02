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確診父子分離喊「我家四分五裂…」 醫心碎曝：一千個要守住的理由

聯合新聞網 / 綜合報導
國內新冠疫情嚴峻，有醫師分享自己站在前線看到的心碎故事，直指這是醫護人員「一千個要守住的理由」。示意圖。記者余承翰／攝影
國內新冠疫情嚴峻，有醫師分享自己站在前線看到的心碎故事，直指這是醫護人員「一千個要守住的理由」。示意圖。記者余承翰／攝影

國內新冠疫情嚴峻，自5月中爆發本土群聚感染以來，短時間內已累計逾8千人確診，死亡個案也達百例以上，許多家庭也因疫情被迫拆散。對此，胸腔內科醫師謝佳珍分享自己在這段時間看見的心碎故事，直呼這就是讓她願意站在第一線繼續堅持的「一千個要守住的理由」。

謝佳珍在臉書發文透露，由於雙北疫情嚴重，近來她工作的中部醫院收治了許多從北部轉來的專責重症病患，而醫護人員除了協助診治外，還需要每天致電家屬，解釋個案的病情狀況，她感嘆說道「這中間有太多傷心的故事」。

謝佳珍分享，有名病患是位年輕人，因為去台北出差染疫，病況處於重症，其爸爸也陽性確診，媽媽和弟弟則需居家檢疫。她向病患爸爸解釋病情時，爸爸著急地說「我們家現在四分五裂，每個人都隔離在不一樣的地方，我真的不知道怎麼辦，醫生，你們一定要幫幫我大兒子，我好怕我的家散了」，讓她聽完後沈默了好一段時間，「因為我一句話都說不出口」。

謝佳珍接著說起另一個案，是在工作場所染疫，並傳染給配偶及兒子，配偶收治在北部檢疫所，該案則被送往中部醫院。當她向個案配偶說明病患的病情惡化時，發現配偶的話明顯減少，才發現原來配偶也已住院治療，並需使用氧氣，讓她頓時一陣心酸，感嘆「我前面說了那麼多重症的死亡率、併發症，突然覺得我好殘忍」。

第三個案例則是夫妻兩人，一個在北部醫院插管當中，另一個送來中部，同樣需要插管治療，而他們唯一的兒子，目前也因陽性確診還在住院中。她和這對夫妻的兒子聯絡時，兒子問起「重症死亡率這麼高，是不是爸爸或媽媽很可能會失去一個」，讓她實在難以開口，無法回答。

謝佳珍表示，這段時間和家屬解釋病情時，許多家人都語帶哽咽，希望醫生能轉告病患「好好加油」、「我們都在等他」，因為大家都知道，這一趟不一定能回得去；她也指出，這些故事是她堅持站在第一線的原因、是她「一千個要守住的理由」，並希望能盡自己全力，不要再讓這些悲劇上演，「這樣的劇本演到這就好」。

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員

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