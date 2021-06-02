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苗栗兩地今起連3天辦快篩 盼找出可疑確診接觸者

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣迄今已公布的新冠肺炎確診個案達25人，縣衛生局為找出遺漏的可疑接觸者、阻斷社區傳染鏈，今起一連3天分別在頭份、造橋兩地設快篩站。本報資料照片
苗栗縣迄今已公布的新冠肺炎確診個案達25人，縣衛生局為找出遺漏的可疑接觸者、阻斷社區傳染鏈，今起一連3天分別在頭份、造橋兩地設快篩站。本報資料照片

苗栗縣到6月1日公布的新冠肺炎確診個案已25人，縣府衛生局為找出遺漏的可疑接觸者、阻斷社區傳染鏈，今天起一連3天分別在頭份、造橋兩地設快篩站，提供縣內本土確診者有接觸且與足跡重疊的民眾免費篩檢。

苗栗縣衛生局指出，頭份因採茶班的確診個案數較多，今、明2天都在頭份衛生所旁的空地設置戶外快篩站，時間從中午12點半到下午4點，民眾前往篩檢應攜帶身分證或健保卡並全程戴口罩，自行騎車或開車，切勿搭乘大眾交通工具。

另外，6月4日周五下午1點半至4點，安排在造橋鄉綜合活動中心設快篩站，提供與縣內本土確診者有接觸且與足跡重疊的民眾免費篩檢，符合快篩的民眾即日起至篩檢當天上午10點前可以電話037-558510、037-558520或網路報名，當天預估可篩檢60人。

苗栗縣衛生局表示，除了設置快篩站設法找出遺漏的可疑接觸者，目前縣內也有數家企業申請辦理快篩，希望防堵疫情並確保生產能量，衛生局也媒合縣內醫院與業者合作辦理。

苗栗縣衛生局6月4日下午1點半至4點安排在造橋鄉綜合活動中心設快篩站。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣衛生局6月4日下午1點半至4點安排在造橋鄉綜合活動中心設快篩站。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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