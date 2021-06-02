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隔離走一遭 吳崢：疫情下焦慮爆棚 別讓疫情撕裂同理心

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
吳崢日前貼出他離開檢疫旅館的照片，吳崢表示，「我出來了！感謝台北凱撒大飯店所有工作人員照顧、也感謝所有辛苦的護理師和醫師！」「I’m back！」但「趕快回家繼續待好。」圖／引用自吳崢臉書
吳崢日前貼出他離開檢疫旅館的照片，吳崢表示，「我出來了！感謝台北凱撒大飯店所有工作人員照顧、也感謝所有辛苦的護理師和醫師！」「I’m back！」但「趕快回家繼續待好。」圖／引用自吳崢臉書

曾因快篩陽性被送到防疫旅館隔離，後PCR檢驗陰性的北市議員林亮君特助吳崢，因經歷過隔離經驗，今天也在臉書有感而發提到，「一場疫情，撕裂了我們曾經溫暖的同理心」、「疫情使人孤立」，但「別讓疫情撕裂了我們的同理心」。吳崢也說，在這之中，他真切感受到，「疫情之下，沒有人是輕鬆的，更有太多人被壓得喘不過氣來，焦慮幾近爆棚」。

吳崢今天在臉書貼文說，他昨天看到一篇傳很廣的文章，有工人在工地吃飯被路人罵沒戴口罩是防疫破口，裡面有句話令他非常有感，「一場疫情，撕裂了我們曾經溫暖的同理心」。

吳提到，他前天晚上也才和朋友說到，禮拜一傍晚他去追垃圾車的時候，旁邊人的垃圾袋沒綁緊，瓶瓶罐罐掉了出來，第一時間他想要幫他撿起來，但隨即想到「啊，這些瓶罐上面不知道碰過什麼，還是不要吧」，於是只默默地丟完他的垃圾便掉頭離開了，回家的路上，心裡覺得怪怪的。朋友說「是啊，疫情使人孤立」。

吳崢說，其實他在防疫旅館裡被隔離的這幾天，或許因為媒體有報他的消息，很多人看到後，都來詢問關於疫情的種種問題，有人等不到PCR結果；有人確診了但等不到相關單位的聯絡；有人是已經痊癒也陰性，卻出不了院；又或者是身邊有人確診了準備要去快篩，心裡對即將發生的事，感到茫然又毫無頭緒等。

吳說，只要是能幫得上忙、能幫忙解答、能去詢問相關資訊的，他都盡力去做，所以在旅館的大部分時間，他都坐在筆電前回訊息。在這之中，他很真切的感受到，「疫情之下，沒有人是輕鬆的，更有太多人被壓得喘不過氣來，焦慮幾近爆棚」。

吳崢也提到，面對這樣的情勢，他沒有能力去說大家應該如何如何。現在只想在，能伸出手搆得到的地方，盡可能幫助越多的人。如果大家在生活的擠壓中還有一點氣力，試著多包容一點吧，「別讓疫情撕裂了我們的同理心」。

新冠肺炎 COVID-19 吳崢

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