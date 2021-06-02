屏東東港爆親友群聚感染 快篩站首日99人檢測全陰性

屏東縣繼首座潮州社區篩檢站功成身退後，東港鎮近日因親友群聚感染出現3名確診個案，為找出潛藏感染源，儘早阻斷社區傳染鏈，縣府昨天起在東港大鵬灣濱海公園碼頭設篩檢站，每天分上、下午兩場可服務200人，首日99人的快篩和PCR檢驗報告都是陰性，讓當地居民暫時鬆了口氣。

縣府說，東港鎮有3名確診個案，首例又是源自南平里，為找出潛藏感染鏈而設置於此，檢驗對象為南平里及東隆里里民、與確診者足跡同時重疊的鎮民、呼吸道或嗅味覺異常等疑似症狀的東港鎮民均可前來篩檢，儘早阻斷社區傳染鏈；東港篩檢站每日接受網路、電話預約及現場掛號，自6月1日至6月4日，每天上午8時30至11時30分與下午1時至4時採檢。

東港篩檢站是由彰化基督教醫院捐贈的可移動式「戶外正壓採檢站」，採氣體由外部導入採檢車內部，現場空氣只出不進的獨立正壓空調，採檢醫護不需穿著厚重的防護衣，極適合酷熱的屏東使用；由貨櫃改造為可移動式採檢站，具有3線同時採檢功能，可以大幅縮短民眾等待時間，且每位病人有獨立的隔板，並不會因為快，而有交叉感染的疑慮，未來若其他地區需設採檢站，移動方便。 屏東縣政府昨天起在東港大鵬灣濱海公園碼頭設篩檢站，首日99人的快篩和PCR檢驗報告都是陰性。記者潘欣中／翻攝

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