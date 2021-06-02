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不吃不喝不尿 急診醫不捨護理師被傷：她們最需要疼愛
新北有新冠肺炎確診患者在病房持刀砍傷3名醫護，童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書說，護理師從疫情開始，每天抗疫，身心壓力大，承受最多病人和家屬的負面情緒也是她們，他說護理師現在是最需要大家疼愛的一群人，怎麼有人傷害她們？
魏智偉在臉書說，疫情開始，護理師跟著抗疫，每天從頭到腳包得密不通風，一著裝就得不吃不喝不尿，第一個接觸病人是她們，第一關風險評估是她們，請病人耐心等候的是她們，承受最多病人及家屬負面情緒的也是她們，還是她們在照顧病人。
魏智偉說，他能做得不多，疫情開始，只能每天都到醫院，參加護理師的交班前的會議，聽聽她們的聲音，幫忙解決她們遇到的問題，盡量改善流程環境，讓她們覺得安全，他說自己無法改變已發生的疫情，但希望用勤奮，來和她們站在同一陣線。
「她們是現在，我們最需要疼愛的一群人，怎麼有人能這樣傷害她們，怎麼可以」，魏智偉沈痛不捨，網友留言感謝醫護人員為抗疫的付出，也痛罵傷害醫護的人，很可惡，支持受傷的護理師提告。
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