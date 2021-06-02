快訊

新北土城養護中心爆感染! 80歲長輩確診 34住民20快篩陽性

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不吃不喝不尿 急診醫不捨護理師被傷：她們最需要疼愛

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書說，護理師是最需要疼愛的一群人。圖／取自魏智偉臉書
童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書說，護理師是最需要疼愛的一群人。圖／取自魏智偉臉書

新北有新冠肺炎確診患者在病房持刀砍傷3名醫護，童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書說，護理師從疫情開始，每天抗疫，身心壓力大，承受最多病人和家屬的負面情緒也是她們，他說護理師現在是最需要大家疼愛的一群人，怎麼有人傷害她們？

魏智偉在臉書說，疫情開始，護理師跟著抗疫，每天從頭到腳包得密不通風，一著裝就得不吃不喝不尿，第一個接觸病人是她們，第一關風險評估是她們，請病人耐心等候的是她們，承受最多病人及家屬負面情緒的也是她們，還是她們在照顧病人。

魏智偉說，他能做得不多，疫情開始，只能每天都到醫院，參加護理師的交班前的會議，聽聽她們的聲音，幫忙解決她們遇到的問題，盡量改善流程環境，讓她們覺得安全，他說自己無法改變已發生的疫情，但希望用勤奮，來和她們站在同一陣線。

「她們是現在，我們最需要疼愛的一群人，怎麼有人能這樣傷害她們，怎麼可以」，魏智偉沈痛不捨，網友留言感謝醫護人員為抗疫的付出，也痛罵傷害醫護的人，很可惡，支持受傷的護理師提告。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

齊抗疫 金管會轄下相關機構共同捐助醫護5,500萬元

確診者砍傷護理師 賴清德：拜託給醫護多點溫暖和鼓勵

護理師遭砍傷若影響工作 新北允補薪資落差

冒著染疫風險為我們付出！人氣15大「前線醫護」說出抗疫血淚

相關新聞

新北土城養護中心爆發感染！ 80歲長輩確診25人快篩陽性

新北土城養護中心出現確診案例，新北市長侯友宜上午在市政會議宣布，今起針對社會局、衛生局長照機構等單位的照顧者、被照顧者共...

全國學生單日再添17確診 北市機動快篩隊進駐文大

國內疫情持續延燒，教育部今天公告最新確診學生數統計，全台確診學生已累計342例，比昨天新增17例，其中大專校院確診學生人...

不吃不喝不尿 急診醫不捨護理師被傷：她們最需要疼愛

新北有新冠肺炎確診患者在病房持刀砍傷3名醫護，童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書說，護理師從疫情開始，每天抗疫，身心壓力大...

影／萬華KTV老闆娘台中搶救好轉！成功拔管還能滑手機

雙北病床吃緊，北病南送，台中市「同島一命」，18家責任醫院徵召開出專責病床591床，全力配合收治雙北重症病患見成效，台中...

高雄早餐店官網自曝店長確診引熱議 衛生局下午說明

繼高雄旗山區一名陳姓確診男子自行公布足跡後，連鎖早餐店高雄某分店1日晚間也在臉書官網公告，自稱「店長」者指自己凌晨確診，...

母確診4天病故 子查不到案號

「媽媽，不能握著你的手謝謝妳的養育之恩，只能隔著包了二層屍袋的妳，磕下了最後三個頭…」孔先生七十七歲母親居住於北市信義區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。