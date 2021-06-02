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6月2日疫情懶人卡／警察機關染疫已達33人 彰化增12例足跡遍布超商、小吃店
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：6月1日疫情懶人卡）
▌彰化新增12確診 埔心湖中天、永靖叁佰媚小吃店列足跡
彰化1日新增12例新冠肺炎確診病例，水果販賣商傳染鏈有7人，從台北返鄉群聚再新增1人，還有2例感染源不明，以及有2例從事小吃部、KTV高風險行業的陸籍配偶，也發生群聚感染，衛生局最新疫調，除了多家超市，也將埔心鄉湖中天小吃店以及永靖鄉的叁佰媚小吃店列為熱點區域。...more
▌警政署統計確診再上升 全國警察機關33人染疫
警察確診新冠肺炎持續增加，警政署統計截至今天下午4點，警職人員及警察機關工友共33人染疫，其中台北17人、新北13人、台中1人、高雄1人及刑事局1人，另有居家隔離76人及自主健康管理91人。...more
疫情快報
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