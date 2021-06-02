快訊

玩偶之家自由了？五四到網路「女性主義在中國」

抗疫里程碑！ 英國睽違10個月達到新冠肺炎「單日0死」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月2日疫情懶人卡／警察機關染疫已達33人 彰化增12例足跡遍布超商、小吃店

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：6月1日疫情懶人卡

▌彰化新增12確診 埔心湖中天、永靖叁佰媚小吃店列足跡

彰化1日新增12例新冠肺炎確診病例，水果販賣商傳染鏈有7人，從台北返鄉群聚再新增1人，還有2例感染源不明，以及有2例從事小吃部、KTV高風險行業的陸籍配偶，也發生群聚感染，衛生局最新疫調，除了多家超市，也將埔心鄉湖中天小吃店以及永靖鄉的叁佰媚小吃店列為熱點區域。...more

▌警政署統計確診再上升 全國警察機關33人染疫

警察確診新冠肺炎持續增加，警政署統計截至今天下午4點，警職人員及警察機關工友共33人染疫，其中台北17人、新北13人、台中1人、高雄1人及刑事局1人，另有居家隔離76人及自主健康管理91人。...more

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

影／萬華KTV老闆娘台中搶救好轉！成功拔管還能滑手機

雙北病床吃緊，北病南送，台中市「同島一命」，18家責任醫院徵召開出專責病床591床，全力配合收治雙北重症病患見成效，台中...

北市長照老人群聚7死 何美鄉：614難解除三級

國內昨天總計增加三二七例本土個案、十三例死亡個案，本波本土社區感染已累積七五五一人、造成一二五人死亡。近日單日確診人數下...

6月2日疫情懶人卡／警察機關染疫已達33人 彰化增12例足跡遍布超商、小吃店

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

高雄早餐店官網自曝店長確診引熱議 衛生局下午說明

繼高雄旗山區一名陳姓確診男子自行公布足跡後，連鎖早餐店高雄某分店1日晚間也在臉書官網公告，自稱「店長」者指自己凌晨確診，...

母確診4天病故 子查不到案號

「媽媽，不能握著你的手謝謝妳的養育之恩，只能隔著包了二層屍袋的妳，磕下了最後三個頭…」孔先生七十七歲母親居住於北市信義區...

加拿大前車之鑑…防長照機構染疫 重中之重

北市老人養護機構爆發新冠肺炎群聚感染，七名長者因此過世，北市府表示考慮將機構工作人員的疫苗接種順序提前。專家指出，目前機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。