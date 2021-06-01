澎湖累計2確診 匡列40人隔離與自主管理

澎湖接連爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）2名確診案例，澎湖縣政府全面清查接觸與活動史，目前共匡列有40人居家隔離與自主健康管理。

澎湖縣政府表示，首名案例8433，原匡列接觸者有13人，PCR皆為陰性，目前自宅居家隔離3人、集中安置所隔離10人，另有9人自主健康管理；今天增加匡列同機乘客2人為接觸者，尚待PCR檢測結果，目前先居家隔離。

今天新編的案例8764，原匡列接觸者有4人，PCR皆為陰性，目前自宅居家隔離與集中安置所隔離各2人，另有6人自主健康管理；今天增加匡列5月27日家醫診所看診前後30分鐘病患計6人自主健康管理，尚待PCR檢測結果。

縣府指出，居家隔離者不得外出，不得搭乘大眾運輸工具，有症狀時，由衛生局安排就醫；自主健康管理者應儘量避免外出、維持社交距離、禁止前往醫院陪病；期間若不適，立即通報衛生局或撥打1922，依指示就醫。

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