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台東出現家庭群聚感染 其中大女兒從新北返鄉

中央社 / 台東縣1日電

台東今天出現家庭群聚感染，同住的3名家人確診，其中案8624今年5月20日從板橋返回台東，和她一起回台東的男友也確診。

台東今天新增3名確診者累計全縣17人確診，「林家小館」和新居落成餐敘今天未出現新確診者；今天新確診者是同一家人，另還有同住的5人採檢中。

台東縣長饒慶鈴說明，案8624（40多歲、女）於5月20日與男友從雙北回鄉，當時就有咳嗽症狀，男友也在27日出現喉嚨癢，因其母親案8622於5月30日確診，她和男友同匡列採檢確診；接著她的弟媳案8623、也採檢確診，同住的家人母親、大女兒、媳婦及大女兒男友（屬新北案例）等4人確診，尚有同住5人採檢中。

饒慶鈴呼籲，5月15日以後從雙北返回台東的民眾尚有200人還在台東，不管有無症狀請儘快前往衛生所快篩，尤其是住在太麻里鄉或金峰鄉者，如有症狀者就直接到醫院就醫。

另外，今天有外縣市確診者在台東有足跡史，案8863花蓮人，在台東南橫公路從事邊坡工程，昨天確診後南橫公路的利稻部落漏夜開會，決定禁止在外縣市的遊子返鄉，如有必要返鄉必須出示快篩或是篩檢未染疫者才能回部落，部落的民眾也嚴禁到外縣市，如有必要返鄉時必須出示快篩結果。

台東縣目前17人確診，分別是金峰鄉9人、太麻里鄉6人、成功鎮及卑南鄉各1人，匡列241人。

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