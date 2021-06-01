新北新增確診人數和足跡 以中和區為多

新北市今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例166人，以中和區28人最多。市府公布足跡，落在中和興南夜市、中和自強夜市、新莊思賢公園。

新北市長侯友宜下午在防疫線上直播記者會指出，今天新增本土病例127人、校正回歸39人，以中和區28人最多，板橋區25人居次。

市府統計，4月26日至6月1日期間，確診人數累計3643人，目前居家隔離列管4704人。

侯友宜表示，這幾天的數字看來，仍在疫情的高峰期，並沒有大幅下降，尤其新北市確診個案的發病日，會比台北市晚個2、3天，因此沒有樂觀的權力，仍要不斷持續強化防疫作為。

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