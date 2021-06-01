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北市信義區長照機構27人新冠群聚 釀7死平均82歲

中央社 / 台北1日電
台北市信義區某長照機構27人新冠肺炎群聚感染，目前7人死亡、平均82歲。示意圖／ingimage
台北市信義區某長照機構27人新冠肺炎群聚感染，目前7人死亡、平均82歲。示意圖／ingimage

台北市政府今天表示，信義區某長照機構27人新冠肺炎群聚感染，目前7人死亡、平均82歲，並多有高血壓、中風、失智等，還有20人住院治療中。

新冠肺炎 COVID-19 長照

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