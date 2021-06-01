北市信義區長照機構27人新冠群聚 釀7死平均82歲

指揮中心今（1）日公布國內新增267例新冠肺炎確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。確診個案中新增13例死亡，這波疫情累積死亡個案已達125例。指揮官陳時中表示，校正回歸數據逐漸縮小，考慮將不再公布校正回歸的案件數。

2021-06-01 14:58