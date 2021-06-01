北市陽性率6.3% 367名失聯確診者全尋回

台北市長柯文哲今天表示，北市3快篩站統計至昨天陽性率6.3%，疫情陷入膠著；而367名失聯的確診者已於昨晚全部尋回，醫療量能也足以處理確診者。

台北市下午舉行新冠肺炎疫情記者會，市長柯文哲表示，北市3快篩站統計至昨天陽性率6.3%，疫情有被壓制但陷入膠著；此外北市失聯確診者367人全數尋回，而北市專責防疫床位1300床、防疫旅館1800床，柯文哲說「大概確診者都可以放在醫療系統裡處理」。

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