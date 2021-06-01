桃園新增23例本土個案 曾去過小北百貨及市場
桃園市今天含校正回歸共新增23例本土個案，足跡包括自由聯盟超市、小北百貨、全聯、大湳市場及藥局等；桃園市本土個案分布目前以桃園區最多，復興區維持零本土個案。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增262例本土病例及65例校正回歸個案，桃園市佔了23例。
桃園市政府衛生局長王文彥表示，桃園市今天新增23例本土個案，年齡介於10歲至80歲之間，居家隔離人數匡列統計中；桃園市累計確診案例498人，目前居家隔離人數1587人。
王文彥表示，今天的確診個案中，與確診者接觸者有7人，尚在調查中16人，其中有部分為家庭成員；本日個案足跡包括自由聯盟超市龜山店，小北百貨桃園龜山店、桃園復興店，桃園北埔店，全聯龜山中興、龜山萬壽店，以及大湳市場、健和藥局等；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。
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