影／京元電竹南2菲籍移工確診 苗栗衛生局公布足跡

苗栗縣今天新增案8605、8606兩名菲律賓籍移工確診個案，平常都住公司提供的宿舍，目前匡列接觸者23人居家隔離，縣衛生局下午並公布2人活動史。

苗栗縣衛生局表示，中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增的COVID-19本土確診病例，其中案8605及8606都是苗栗縣的個案，是竹南鎮的菲律賓籍移工，住公司提供的宿舍，其中案8605為37歲男性作業員、案8606為36歲女作業員，兩人都近1年無出國史，分別在5月28日、29日因身體不適至醫院就診，醫師評估後採檢進行PCR檢測，並被送至公司防疫宿舍隔離，昨天陽性確診，收治於縣內醫院，目前匡列接觸者23人、居家隔離23人。

國內封裝測試大廠京元電子下午也發布訊息表示，5月30日晚間7至8點，仲介先後接到竹南衛生所通報公司外籍員工有兩人PCR篩檢結果為陽性，醫生建議自主管理7天，公司立即討論匡列2名外籍員工工作及生活接觸的其他員工，採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，外籍宿舍員工遷移他處，1人1室進行隔離，後續加速採檢安排。

京元電子表示， 2名員工日常工作區域已連夜完成消毒，匡列的員工當日就不再進入廠區，廠方除重申防疫期間要求的各項措施，即日起再加強各廠區間員工分流不跨區、關閉餐廳改採便當領用、不得出廠區外帶外送等防疫措施，此外廠內的咖啡廳與超商停業，降低可能風險，員工配合每日系統化健康回報與疫調追蹤，確保公司各項風險有效掌控，目前營運都不受影響。 苗栗縣今天新增案8605、8606兩名菲律賓籍移工確診個案。圖／中央流行疫情指揮中心提供 苗栗縣今天新增案8605、8606兩名菲律賓籍移工確診個案，縣衛生局公布公共場所活動史。圖／苗栗縣衛生局提供 苗栗縣今天新增案8605、8606兩名菲律賓籍移工確診個案，縣衛生局公布公共場所活動史。圖／苗栗縣衛生局提供

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