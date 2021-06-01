快訊

家屬找不到死者案號！竟是溺水死亡後篩檢確診

未完成案件剩6千多筆 陳時中：考慮不再公布校正回歸

泡茶群聚染疫擴大？嘉縣又新增4本土案例下午3點公布

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
大林鎮因泡茶引發的家庭群聚確診案例，上月29日、30日兩天有7人確診，衛生局擴大安排大林鎮大美里與確診者群聚相關高風險有症狀通知鄉親進行PR核酸檢測。圖／嘉縣府提供
大林鎮因泡茶引發的家庭群聚確診案例，上月29日、30日兩天有7人確診，衛生局擴大安排大林鎮大美里與確診者群聚相關高風險有症狀通知鄉親進行PR核酸檢測。圖／嘉縣府提供

中央疫情指揮中心下午公布，嘉義縣又新增4例本土案例，短短10天，本土案例累計12例，來到2位數，讓縣民憂心，新增4例是否與大林鎮泡茶群聚染疫破口有關，縣長翁章梁下午3點線上記者會公布。

大林鎮因泡茶引發的家庭群聚確診案例，上月29日、30日兩天有7人確診，衛生局上月30日擴大安排大林鎮大美里與確診者群聚相關高風險且有症狀者通知鄉親進行PR核酸檢測。

縣府5月23日公布第1例確診案例，確診者是1名往來中北部從事網拍的溪口鄉親，上月29日大林泡茶群聚確診的4人當中，其中1人經常往返北部嘉義兩地，由CT值研判時間序，感染源也可能來自雙北，上月30 日確診的3人則是因泡茶所引發的第二起家庭群聚確診案例。

根據中央疫情指揮中心資料顯示，全台確診人數以雙北占85％居冠，嘉縣自第一例確診案例至今，本土案例都與雙北有關，翁章梁呼籲這段期間有往來外縣市熱區，或者曾接觸熱區的親友、民眾的鄉親，務必自主健康管理14天，保護自己，保護他人。

大林鎮因泡茶引發的家庭群聚確診案例，上月29日、30日兩天有7人確診，衛生局擴大安排大林鎮大美里與確診者群聚相關高風險有症狀通知鄉親進行PR核酸檢測。圖／嘉縣府提供
大林鎮因泡茶引發的家庭群聚確診案例，上月29日、30日兩天有7人確診，衛生局擴大安排大林鎮大美里與確診者群聚相關高風險有症狀通知鄉親進行PR核酸檢測。圖／嘉縣府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

嘉縣家庭群聚泡茶7人確診 當地擴大篩檢

嘉義縣豪雨成災 縣府成立應變小組部署173台抽水機

嘉義縣兩天共7人確診 縣府擴大大林鎮民PCR檢測

防疫優先 翁章梁請雙北回嘉或雙北旅遊史自主健康管理

相關新聞

【6/1確診地圖】本土確診案例+327含65校正回歸 新北市最多！死亡13例

新冠肺炎疫情持續延燒，自5月11日起新增本土病例飄破7000人！中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增267例COV...

直播╱今確診增262例本土+65例校正回歸 13例死亡

本土新冠肺炎疫情嚴峻，此次疫情已累積7225人確診，112人死亡，佛光山希望捐贈最多50萬劑美國嬌生的疫苗，面對各界積極...

台南連續3天「+0」沒了！今新增1確診 累計28例

中央流行疫情指揮中心公布，今天新增本土病例262例，校正回歸65例，新增13例死亡。其中，台南市連續3天「＋0」後，今天...

單日死亡案例+13人！八旬婦三度篩檢陰性仍確診死亡

新冠肺炎疫情延燒，60歲以上中高齡確診者占多數，且多數有慢性病史。據指揮中心統計5月11日至今，已有125確診者死亡，指...

文化大學4名學生確診新冠肺炎 大倫館緊急消毒

文化大學今天表示，校內大倫館出現四例新冠肺炎確診案例，為維護校園與住宿生健康安全，四名確診學生及其室友已由校方緊急另行安...

泡茶群聚染疫擴大？嘉縣又新增4本土案例下午3點公布

中央疫情指揮中心下午公布，嘉義縣又新增4例本土案例，短短10天，本土案例累計12例，來到2位數，讓縣民憂心，新增4例是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。