泡茶群聚染疫擴大？嘉縣又新增4本土案例下午3點公布

中央疫情指揮中心下午公布，嘉義縣又新增4例本土案例，短短10天，本土案例累計12例，來到2位數，讓縣民憂心，新增4例是否與大林鎮泡茶群聚染疫破口有關，縣長翁章梁下午3點線上記者會公布。

大林鎮因泡茶引發的家庭群聚確診案例，上月29日、30日兩天有7人確診，衛生局上月30日擴大安排大林鎮大美里與確診者群聚相關高風險且有症狀者通知鄉親進行PR核酸檢測。

縣府5月23日公布第1例確診案例，確診者是1名往來中北部從事網拍的溪口鄉親，上月29日大林泡茶群聚確診的4人當中，其中1人經常往返北部嘉義兩地，由CT值研判時間序，感染源也可能來自雙北，上月30 日確診的3人則是因泡茶所引發的第二起家庭群聚確診案例。

根據中央疫情指揮中心資料顯示，全台確診人數以雙北占85％居冠，嘉縣自第一例確診案例至今，本土案例都與雙北有關，翁章梁呼籲這段期間有往來外縣市熱區，或者曾接觸熱區的親友、民眾的鄉親，務必自主健康管理14天，保護自己，保護他人。 大林鎮因泡茶引發的家庭群聚確診案例，上月29日、30日兩天有7人確診，衛生局擴大安排大林鎮大美里與確診者群聚相關高風險有症狀通知鄉親進行PR核酸檢測。圖／嘉縣府提供

商品推薦