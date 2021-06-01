確診地圖／本土增327例 雙北仍佔多數 桃園彰化也有兩位數
指揮中心今（1）日公布國內新增267例新冠肺炎確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。確診個案中新增13例死亡，這波疫情累積死亡個案已達125例。指揮官陳時中表示，校正回歸數據逐漸縮小，考慮將不再公布校正回歸的案件數。
《聯合新聞網》追蹤台灣最新疫情，以圖表方式每日更新全台疫情數據，供讀者掌握最新進度。而雙北真的疫情和緩嗎？今天新北新增166例最多，其次為台北市87例，跟昨日（5月31日）比較起來，新北市171例、台北市122例，似乎有緩和跡象，不過陳時中表示，感謝民眾在前陣子的緊繃警戒，才能讓疫情稍稍趨緩，不過仍提醒「我們沒有放鬆的本錢」。
除了雙北，桃園市今日新增23例，彰化縣12例，台中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、台東縣各3例，苗栗縣2例，台南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。
金門仍0確診
全國疫情累計重災區前三名依序為新北市3643例、台北市2797例及桃園市的365例，僅剩金門維持0確診，避免疫情蔓延至離島，指揮中心5月31日同意在本島5個航空站（松山、台中、嘉義、台南及高雄小港機場）設立快篩站，有症狀之旅客不得搭機，過去14天內有症狀者，須現場接受快篩，為陰性者才能搭機。
張亞中申請只有「一個影本」
針對企業、民間團體疫苗申請，陳時中表示，由鴻海創辦人郭台銘出資的永齡基金會所送出案子就很具體，已展開審查及協助；對於孫文學校總校長張亞中申請案，陳時中則說，張亞中只有「一個影本」，副指揮官陳宗彥補充表示，「一直到昨天晚上，張先生才來一個文，一個北京兩岸東方文化中心的函就這樣子」。
由於雙北確診者爆增，醫院逐漸產生不少醫病衝突。雙和醫院5月31日有一名62歲確診者洪姓男子，因情緒失控，持水果刀砍傷3名護理師，這3名護理師分別腹部受傷、氣胸，第3位護理師的韌帶及神經遭砍斷。台大醫院也傳出有確診患者行為不檢，不僅擅離隔離區域，更以體液汙染公共環境，讓醫療人員與其他病人暴露於危險當中。
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