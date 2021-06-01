秀妃養生館女員工外約 假關店擴散疫情遭罰30萬

彰化縣秀妃養生會館在八大行業須配合防疫停業期間，店內女員工仍透過「外約」與客人在汽車旅館「人與人的連結」，假關店、真營業釀疫情擴散，彰化縣政府重罰新台幣30萬元。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，全國疫情警戒第3級延至6月14日，多項防疫措施其中包含八大行業停業等，雖然警方加強稽查，但爆發群聚感染的彰化縣員林市秀妃養生會館仍偷偷營業，遭彰化縣政府以最高額度重罰30萬元。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處今天表示，員林市莒光路秀妃養生會館爆發群聚感染，有6名中國大陸籍女員工確診，新竹市政府5月25日公布1名確診疫調足跡，證實5月15日中央流行疫情指揮中心指示關閉娛樂等場所後，秀妃女員工仍與客人有「人與人的連結」。

經綠處指出，經員林警分局與新竹市警局聯繫，這名新竹確診客人5月21日到達彰化員林，與秀妃某名女員工「外約」到汽車旅館，養生館雖形式上未開店，但場外接客實質上等同營業，假關店、真營業造成疫情擴散，依傳染病防治法第67條處最高罰鍰30萬元。

經綠處表示，截至5月31日已查獲9家違法私下營運的娛樂場所，開出9張罰單中，分別為6萬元7家、12萬元1家、30萬元1家，行業為4家PUB、1家KTV小吃店、4家指壓按摩店，業者被查獲時多以「朋友聚會」為理由意圖規避罰則，但業者未關閉處所，任意容留人員於場所或飲酒唱歌，違規事實明確，各依傳染病防治法第67條可罰6萬元到30萬元。

經綠處強調，禁止營業場所私下營業或採異地性交易，除可依傳染病防治法裁處，涉及妨害風化情節也可依中華民國刑法、社會秩序維護法移交司法機關裁處，若發現違章建築將優先拆除；另外，除對業者、現場執業人員裁罰，消費者、聚會者也會罰。

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