聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆大樓管理員發病到確診仍上班15天 曾到萬華茶藝館
基隆市長林右昌今天公布兩名確診個案足跡，分別為案8220、8218，其中案8220為70多歲的大樓管理員，他曾到台北萬華新愛茶館消費，14日開始出現症狀，直到29日確診才被留置隔離，中間長達15天在大樓正常上班，接觸的人恐不少，林右昌提醒市民提高警覺。
林右昌指出，案8220為70多歲的男性，曾在5月10日到萬華新愛茶藝館去消費，時間為中午1點40分到下午5點半左右。5月14日開始有症狀，時間滿長的，到診所就診4次，其中有3次去拿藥，持續覺得身體不適，但沒有好轉，一直到29日開始出現呼吸急喘，到醫院急診，經醫師留置採檢。
林右昌表示，這雨男子14日發病、到29日確診，中間時間長達15天，仍然照常上班。11日至27日每天上午9點到下午5點都在仁愛區愛五路34號協發大廈擔任管理員。
這名管理員服務的大樓為綜合性大樓，出入較為複雜，相關接觸者恐不少，患者本身沒有警覺。林右昌說，市府疫調先行匡列與他交班的管理員同事，提醒民眾期間曾出入此大樓、與管理員交談或相關接觸者注意自身健康情況，如有身體不適立即就醫。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】食藥署又見第三名確診者、基隆大樓管理員曾到萬華茶藝館
▪【整理包】疫情波及13間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言