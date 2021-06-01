基隆大樓管理員發病到確診仍上班15天 曾到萬華茶藝館

基隆市長林右昌今天公布兩名確診個案足跡，分別為案8220、8218，其中案8220為70多歲的大樓管理員，他曾到台北萬華新愛茶館消費，14日開始出現症狀，直到29日確診才被留置隔離，中間長達15天在大樓正常上班，接觸的人恐不少，林右昌提醒市民提高警覺。

林右昌指出，案8220為70多歲的男性，曾在5月10日到萬華新愛茶藝館去消費，時間為中午1點40分到下午5點半左右。5月14日開始有症狀，時間滿長的，到診所就診4次，其中有3次去拿藥，持續覺得身體不適，但沒有好轉，一直到29日開始出現呼吸急喘，到醫院急診，經醫師留置採檢。

林右昌表示，這雨男子14日發病、到29日確診，中間時間長達15天，仍然照常上班。11日至27日每天上午9點到下午5點都在仁愛區愛五路34號協發大廈擔任管理員。

這名管理員服務的大樓為綜合性大樓，出入較為複雜，相關接觸者恐不少，患者本身沒有警覺。林右昌說，市府疫調先行匡列與他交班的管理員同事，提醒民眾期間曾出入此大樓、與管理員交談或相關接觸者注意自身健康情況，如有身體不適立即就醫。 大樓管理員發病到確診長達15天仍上班，曾到萬華茶藝館。圖／基隆市政府提供

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