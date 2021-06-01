知名老牌飯店傳廚師確診 北市：個案太多無法追蹤

台北兄弟大飯店傳出一名西餐廳廚師父親確診，但該廚師卻未被匡列、繼續上班，據了解，飯店人員抗議下，飯店進行採檢，並發現西餐廳廚師陽性確診，才要求該廚師居家隔離，但與廚師有接觸的員工仍無被匡列。北市衛生局表示，目前個案太多、無法追蹤；兄弟飯店低調回應，沒有接到官方通知員工確診，目前正常營業。

衛生局表示，目前個案太多，但很多個案雙北流通，甚至有不少人是住在新北、北市工作，所以無法回答個案問題，但若有確定個案，其匡列程序及清消作業都會按照疾管署的規定來進行，若有室內場所就會通知該單位進行消毒，外部場域則會請北市環保局派員前往清消。

針對飯店員工陳情，確診者的接觸者沒被匡列到，恐成為防疫破口一事，台北市副市長黃珊珊昨日也解釋，匡列需經過一定標準判斷，目前只要是確診個案的同住家人都會被匡列，但未必每位同事都被匡列；黃說，接到中央通報確診個案後，健康服務中心就會展開疫調，了解同住家人、工作狀況、發病前足跡，再做匡列。

黃珊珊表示，並非每個和確診個案接觸的人都匡列，像是相處15分鐘以上，且沒有戴口罩等，換言之，有接觸但有戴口罩的人未必會匡列，但若是同居家人、同事則可能被匡列。

兄弟大飯店低調回應，目前尚未接到官方通知有員工確診，因此無法對外發布消息，但飯店都有固定進行消毒，民眾不用驚慌，目前仍正常營運中。

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