快訊

北市疫苗打得比高雄慢？黃珊珊說原因：到底要比什麼

國產疫苗信心不足湧逃命潮？高端今日開盤再度跌停

知名老牌飯店傳廚師確診 北市：個案太多無法追蹤

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
兄弟大飯店傳出有確診個案但其接觸者未遭匡列。圖／截自維基百科
兄弟大飯店傳出有確診個案但其接觸者未遭匡列。圖／截自維基百科

台北兄弟大飯店傳出一名西餐廳廚師父親確診，但該廚師卻未被匡列、繼續上班，據了解，飯店人員抗議下，飯店進行採檢，並發現西餐廳廚師陽性確診，才要求該廚師居家隔離，但與廚師有接觸的員工仍無被匡列。北市衛生局表示，目前個案太多、無法追蹤；兄弟飯店低調回應，沒有接到官方通知員工確診，目前正常營業。

衛生局表示，目前個案太多，但很多個案雙北流通，甚至有不少人是住在新北、北市工作，所以無法回答個案問題，但若有確定個案，其匡列程序及清消作業都會按照疾管署的規定來進行，若有室內場所就會通知該單位進行消毒，外部場域則會請北市環保局派員前往清消。

針對飯店員工陳情，確診者的接觸者沒被匡列到，恐成為防疫破口一事，台北市副市長黃珊珊昨日也解釋，匡列需經過一定標準判斷，目前只要是確診個案的同住家人都會被匡列，但未必每位同事都被匡列；黃說，接到中央通報確診個案後，健康服務中心就會展開疫調，了解同住家人、工作狀況、發病前足跡，再做匡列。

黃珊珊表示，並非每個和確診個案接觸的人都匡列，像是相處15分鐘以上，且沒有戴口罩等，換言之，有接觸但有戴口罩的人未必會匡列，但若是同居家人、同事則可能被匡列。

兄弟大飯店低調回應，目前尚未接到官方通知有員工確診，因此無法對外發布消息，但飯店都有固定進行消毒，民眾不用驚慌，目前仍正常營運中。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

高雄2.1萬疫苗最快打完 雙北打得慢？黃珊珊說話了

專責計程車、防疫計程車不同？ 黃珊珊：是兩種車隊

北市啟動確診者移出計畫 55歲以下無症狀才在家

接觸者未匡列？民眾憂拿不到保險 北市：經標準判斷

相關新聞

引進佛光山疫苗50萬劑？指揮中心下午2時召開記者會

本土新冠肺炎疫情嚴峻，此次疫情已累積7225人確診，112人死亡，佛光山希望捐贈最多50萬劑美國嬌生的疫苗，面對各界積極...

彰化案7315確診後趴趴走 引怒火要求公布姓名重罰

彰化一名65歲確診男子（案7315）上月21日發病後，依然開車旅遊7縣市，直到27日在台東採檢後確診，還想開車返回彰化，...

知名老牌飯店傳廚師確診 北市：個案太多無法追蹤

台北兄弟大飯店傳出一名西餐廳廚師父親確診，但該廚師卻未被匡列、繼續上班，據了解，飯店人員抗議下，飯店進行採檢，並發現西餐...

6月1日疫情懶人卡／北市知名老牌飯店傳廚師確診 個案太多無法追蹤

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

確診男住院「想穿最愛衣服」卻突過世火化 妻抱衣痛哭：早點送就好了

疫情延燒，由於新冠肺炎是法定傳染病，依法確診死亡者必須儘速火化，家屬連見最後一面都不可以，讓人悲痛。新北市土城區有一名60歲確診男子住院，和家人說想穿上自己最喜歡的衣物，但卻留下遺憾，想帶著衣服送行的太太哭到不能自己。

疫情趨緩？醫估死亡率一個月後才會降

本土疫情嚴峻，五月十一日迄今七二二五確診，廿日累計一一二人死亡，高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科指出，目前重症住院超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。