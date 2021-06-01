快篩陽性率14%到3% 萬華抗疫前線的無名英雄：沒有一天休息

台灣疫情嚴峻，其中萬華因最初爆發群聚感染為疫情熱區，當地確診者至今已破千例。隨著軟性封城，民眾防疫警戒提高，加上醫護人員嚴謹的快篩、照護，萬華區各快篩站的陽性率皆大幅下降。近日一名護理師發文，吐露過去三週默默守護萬華的醫護團隊的辛勞，貼文引起熱烈迴響。

一名護理師5月31日發文，貼出一群聯合醫院醫護人員身穿全套防護衣的照片，他進一步說明「過去這三週，是這群人守護著萬華。沒有他們，萬華是無法被接起來的。」萬華區的單日快篩陽性率從14%降到近日的不到3%，是醫護人員日日夜夜不敢鬆懈的成果，「發號碼牌，穿著兔寶寶裝，幫潛在確診個案進行快篩之餘，還要安撫快篩陽性而焦慮、煩躁的個案。」

他回憶一路走來的歷程，從進場剝皮寮那晚的慌亂到慢慢的步上軌道，「社區快篩站、加強型防疫旅館1.0、救護車、防疫巴士接送機制，全部從一片混亂到慢慢上軌。」醫護人員默默承受著抗疫前線的辛勞，「找不到一張病床的救護車、容不得焦慮一直默默承受民眾前來要求快篩的急診室、快篩站一早的大排長龍。」

他兩度去剝皮寮探班時，「看到滿臉惶恐的茶室姊妹坐在現場等待快篩。」而快篩站的夥伴也告訴他，早上快篩的陽性率都會比較高，因為「比較有病識感、且願意出來的才會早起到快篩站領號碼牌。」他也指出如何讓社群成員走出家門，接受篩檢考驗是需要克服的難題，「懷疑自己染病是難以啟齒，略帶恥感，極其私密的複雜情緒。」

他也坦言考驗尚未結束，即便疫情目前已獲初步恐控制，醫護團隊仍不敢鬆懈。無數個累垮的夜晚即便下班了，他仍守著手機群組直到確認所有陽性個案都安全送醫或抵達檢疫所、旅館，才去睡覺，隔日早上再跟大家一起準時開會。這是他給自己的小小儀式，「至今沒有一天休息。疫情不停，我們就繼續。不論前線或後勤，大家都一樣。」

他表示若有需要，萬華抗疫的經驗可以分享給全國的夥伴，這群抗疫夥伴也準備好支援下一個任務，「你我的生活得以回穩，多是這一群人撐起來的。」文末他也呼籲民眾繼續嚴格執行防疫措施，「不向誰的道德提款，一起努力把防疫的日子踏實過好。」

貼文感動數千網友，「感恩有您們！眼眶濕濕的」、「感謝前線的你們辛勞付出，堅守崗位！」、「謝謝你們承受著如此高的風險對抗病毒」、「謝謝你們，我會好好乖乖的待在家」、「由衷感謝有你們堅決的抵抗病毒，還有那些願意站出來的被感染者」。

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