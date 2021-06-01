確診男住院「想穿最愛衣服」卻突過世火化 妻抱衣痛哭：早點送就好了

疫情延燒，由於新冠肺炎是法定傳染病，依法確診死亡者必須儘速火化，家屬連見最後一面都不可以，讓人悲痛。新北市土城區有一名60歲確診男子住院，和家人說想穿上自己最喜歡的衣物，但因為病情突然惡化留下遺憾，讓帶著衣服送行的太太哭到不能自己。

根據「ETtoday新聞雲 」報導，該名男子疑似確診，於22日住院治療，期間他曾透過視訊和家人透露「很想回家」，因為男子平常注重穿著，希望太太能送「最喜歡的衣物」給他。

土城醫院呼吸胸腔科醫師李忠恕表示，該名60歲病患有血液感染問題，在28日時突然發生無呼吸、無心跳的狀況，病情直轉急下，急救後無效身亡，礙於防疫規定，有被感染的可能性，因此家屬無法見到他最後一面。

男子太太得知後悲痛不已，但還是想幫先生完成遺願，打電話問院方是否能送衣服讓先生穿上，但是依照規定病故者須在短時間內完成火化，所以打電話的時候，男子早已經火化，這件事也無法達成，讓太太抱著衣服痛哭「早一點送來就好了」，讓人鼻酸。

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