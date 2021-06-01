6月1日疫情懶人卡／駐守總統府憲兵確診 其親密接觸者篩檢結果出爐
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月31日疫情懶人卡）
▌憲兵202指揮部：與確診憲兵親密接觸者篩檢均為陰性
駐守總統府的憲兵211營有官兵確診新冠肺炎，轄管該營的憲兵202政戰主任鄭明昌表示，這名憲兵擔任總統府一號門衛哨，期間並沒有進入總統府主建築物內，也未與總統府員工及高階官員有長時間的近距離接觸紀錄。...more
▌龜山清潔隊工廠群聚27確診新高 王文彥：家庭感染頻繁
桃園全市新增本土確診27例，創疫情以來單日確診人數新高，衛生局長王文彥表示，年齡介於不滿10歲至70多歲，1例為萬華活動接觸史，17例為確診接觸者，包括龜山清潔隊員家人及龜山某工廠確診，另4個家族共9人感染，顯示家族感染頻繁，不能掉以輕心。...more
疫情快報
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▪【今日疫情懶人卡】駐守總統府憲兵確診 其親密接觸者篩檢結果出爐
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▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
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