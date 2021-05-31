快訊

國產疫苗受質疑 高端發聲明自清：加速執行三期臨床試驗

龜山某工廠群聚再添5人 鄭文燦：無擴散風險

中央社 / 桃園31日電

桃園市長鄭文燦今天表示，龜山某工廠的外籍移工群聚感染案，今天再增加5名確診者，工廠已有11人染疫，市府除針對全體員工採檢並匡列居家隔離對象，初步調查無向外擴散風險。

新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，桃園市今天新增27例確診病例。鄭文燦在下午直播的疫情說明記者會表示，龜山某工廠出現移工群聚感染事件，群聚源頭為案4912於23日確診，他是工廠主管曾前往維納斯時尚會館。

鄭文燦指出，推測因此感染工廠內擔任移工主管的越南籍移工案5877，並於25日確診，昨天公布4名越南籍移工確診，今天再增加5人，分別為印尼籍4人與越南籍1人。截至今天，含指標個案的案4912，工廠已有11人染疫，分別為1名本國籍主管，6名越南籍與4名印尼籍移工。

鄭文燦說，昨天已要求工廠立即停工，第一時間將移工一人一室安置，減少感染或傳播風險，與確診者同單位40名員工匡列居家隔離，全廠235名員工進行PCR採檢，目前已完成147人，5名陽性反應者已公布，另有88人的採檢結果預定明天出爐，若有需要會進一步追蹤，擴大採檢。

鄭文燦表示，這段時間外籍移工的教會活動都已停止，餐廳或其他營業場所也多半停業，工廠在15日已要求移工在假日避免外出，市府會再檢討所有移工的接觸範圍，防疫要全面，任何破口都不能發生。呼籲市民在各個場所都要戴口罩並減少群聚。

鄭文燦指出，目前並沒有調查顯示跟其它工廠有連結，若有不特定的風險市府會先擴大匡列、擴大採檢，如果有影響到附近社區，市府會公布工廠名稱。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

延伸閱讀

避免傳統市場成防疫破口 桃竹竹苗陸續實施分流

桃園市13師生確診 283校畢業典禮改線上辦理

「0+14」羅智強再槓鄭文燦 桃市府：不顧事實誤導大眾

被指3+11政策禍主 鄭文燦反控羅智強抹黑

相關新聞

疫情燒到總統府！一站哨憲兵確診 沒接觸總統副總統

新冠肺炎疫情燒到總統府，總統府發言人張惇涵今天表示，憲兵211營有一名弟兄於5月29日確診，為中央流行疫情指揮中心公布之...

台北疫情趨緩 侯友宜：新北可能慢幾天

台北市長柯文哲指出北市疫情趨緩，新北市長侯友宜認為，雙北情況不一樣，新北可能會慢幾天才趨緩，接下來還是要持續做好防疫與篩...

5月31日疫情懶人卡／龜山爆27確診新高 新北確診足跡集中市場

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

花蓮公公打牌傳染媳婦 群聚確診累計12人

花蓮今天新增1名確診個案，累積32例，40多歲媳婦因為公公到案6556家打牌而染疫，她曾陪公公就醫，帶兒子去石雕公園玩，...

龜山清潔隊工廠群聚27確診新高 王文彥：家庭感染頻繁

桃園市政府今天下午疫情說明記者會，全市新增本土確診27例，創疫情以來單日確診人數新高，衛生局長王文彥表示，年齡介於不滿1...

衛福部籲先別問疫情紓困4.0 地方官員批沒配套當然要人別問

中央宣布疫情紓困4.0即將開跑了！但過去幾天來各種版本陸續出現，但地方政府完全不了解細節內容，更離譜的是，民眾昨晚瘋傳衛福部「總柴報報」這一張「110年度因應疫情擴大急難紓困」的官方LINE圖卡指出，相關細節目前正研擬中，近期就會公告相關資訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。