龜山某工廠群聚再添5人 鄭文燦：無擴散風險

桃園市長鄭文燦今天表示，龜山某工廠的外籍移工群聚感染案，今天再增加5名確診者，工廠已有11人染疫，市府除針對全體員工採檢並匡列居家隔離對象，初步調查無向外擴散風險。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，桃園市今天新增27例確診病例。鄭文燦在下午直播的疫情說明記者會表示，龜山某工廠出現移工群聚感染事件，群聚源頭為案4912於23日確診，他是工廠主管曾前往維納斯時尚會館。

鄭文燦指出，推測因此感染工廠內擔任移工主管的越南籍移工案5877，並於25日確診，昨天公布4名越南籍移工確診，今天再增加5人，分別為印尼籍4人與越南籍1人。截至今天，含指標個案的案4912，工廠已有11人染疫，分別為1名本國籍主管，6名越南籍與4名印尼籍移工。

鄭文燦說，昨天已要求工廠立即停工，第一時間將移工一人一室安置，減少感染或傳播風險，與確診者同單位40名員工匡列居家隔離，全廠235名員工進行PCR採檢，目前已完成147人，5名陽性反應者已公布，另有88人的採檢結果預定明天出爐，若有需要會進一步追蹤，擴大採檢。

鄭文燦表示，這段時間外籍移工的教會活動都已停止，餐廳或其他營業場所也多半停業，工廠在15日已要求移工在假日避免外出，市府會再檢討所有移工的接觸範圍，防疫要全面，任何破口都不能發生。呼籲市民在各個場所都要戴口罩並減少群聚。

鄭文燦指出，目前並沒有調查顯示跟其它工廠有連結，若有不特定的風險市府會先擴大匡列、擴大採檢，如果有影響到附近社區，市府會公布工廠名稱。

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